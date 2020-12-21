https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590296359.html
В Британии изучили влияние нового коронавируса на эффективность вакцины
В Британии изучили влияние нового коронавируса на эффективность вакцины
Великобритания сообщила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что разработанные вакцины от коронавируса будут эффективны и для заболевших новой мутацией... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T20:48
2020-12-21T20:48
2020-12-21T22:34
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
великобритания
в мире
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ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Великобритания сообщила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что разработанные вакцины от коронавируса будут эффективны и для заболевших новой мутацией COVID-19, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.По ее словам, британская стороны продолжает изучение новое разновидности коронавируса, в том числе с точки зрения передачи, реагирования на уровень антител и серьезности протекания заболевания."Информация поступает к нам в режиме реального времени, и мы ее изучаем. Пока мы только собираем информацию. Но хорошая новость заключается в том, что, по имеющейся информации, эта разновидность вируса не влияет на эффективность вакцины", - сказала Керкхове на брифинге в понедельник.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, великобритания, в мире
ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Великобритания
сообщила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
), что разработанные вакцины от коронавируса будут эффективны и для заболевших новой мутацией COVID-19, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
По ее словам, британская стороны продолжает изучение новое разновидности коронавируса, в том числе с точки зрения передачи, реагирования на уровень антител и серьезности протекания заболевания.
"Информация поступает к нам в режиме реального времени, и мы ее изучаем. Пока мы только собираем информацию. Но хорошая новость заключается в том, что, по имеющейся информации, эта разновидность вируса не влияет на эффективность вакцины", - сказала Керкхове на брифинге в понедельник.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
В минздраве ЮАР
ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.