https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590296359.html

В Британии изучили влияние нового коронавируса на эффективность вакцины

В Британии изучили влияние нового коронавируса на эффективность вакцины

Великобритания сообщила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что разработанные вакцины от коронавируса будут эффективны и для заболевших новой мутацией... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T20:48

2020-12-21T20:48

2020-12-21T22:34

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

великобритания

в мире

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ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Великобритания сообщила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что разработанные вакцины от коронавируса будут эффективны и для заболевших новой мутацией COVID-19, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.По ее словам, британская стороны продолжает изучение новое разновидности коронавируса, в том числе с точки зрения передачи, реагирования на уровень антител и серьезности протекания заболевания."Информация поступает к нам в режиме реального времени, и мы ее изучаем. Пока мы только собираем информацию. Но хорошая новость заключается в том, что, по имеющейся информации, эта разновидность вируса не влияет на эффективность вакцины", - сказала Керкхове на брифинге в понедельник.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590287306.html

https://ria.ru/20201221/covid-19-1589480273.html

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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, великобритания, в мире