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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590293270.html
Британия предоставила ВОЗ информацию по новому типу коронавируса
Британия предоставила ВОЗ информацию по новому типу коронавируса
Британия предоставила ВОЗ всю информацию по новому виду коронавируса, сообщил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T20:53
2020-12-21T22:34
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
борис джонсон
воз
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 21 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия предоставила ВОЗ всю информацию по новому виду коронавируса, сообщил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон."Мы предоставили всю информацию Всемирной организации здравоохранения... Я полностью понимаю чувства расстроенных людей, которые оказались в зонах усиленных коронавирусных ограничений. Но мы должны действовать быстро и учитывать данные ученых-генетиков о том, как этот вирус распространяется. К сожалению, этот вирус может очень быстро распространяться по странам", - сказал Джонсон на брифинге в понедельник.При этом премьер отметил, что риск передачи вируса через водителей грузовиков, которые доставляют в Британию товары из Европы, незначителен."Риск передачи через водителя, который один сидит в кабине (грузовика), очень и очень низкий", - сказал премьер, комментируя обоснованность введенного Францией запрета на пересечение границы.Джонсон рассказал также, что вакцинация в Британии продолжается, первую дозу вакцины производства Pfizer/BioNTech получили уже более 500 тысяч человек.Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии. Несколько стран закрыли границу с Великобританией в надежде избежать распространения новой разновидности COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/covid-19-1589480273.html
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, воз, великобритания, в мире

Британия предоставила ВОЗ информацию по новому типу коронавируса

20:53 21.12.2020 (обновлено: 22:34 21.12.2020)
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© AP Photo / CDC
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ЛОНДОН, 21 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия предоставила ВОЗ всю информацию по новому виду коронавируса, сообщил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
"Мы предоставили всю информацию Всемирной организации здравоохранения... Я полностью понимаю чувства расстроенных людей, которые оказались в зонах усиленных коронавирусных ограничений. Но мы должны действовать быстро и учитывать данные ученых-генетиков о том, как этот вирус распространяется. К сожалению, этот вирус может очень быстро распространяться по странам", - сказал Джонсон на брифинге в понедельник.
При этом премьер отметил, что риск передачи вируса через водителей грузовиков, которые доставляют в Британию товары из Европы, незначителен.
"Риск передачи через водителя, который один сидит в кабине (грузовика), очень и очень низкий", - сказал премьер, комментируя обоснованность введенного Францией запрета на пересечение границы.
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Джонсон рассказал также, что вакцинация в Британии продолжается, первую дозу вакцины производства Pfizer/BioNTech получили уже более 500 тысяч человек.
Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии. Несколько стран закрыли границу с Великобританией в надежде избежать распространения новой разновидности COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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