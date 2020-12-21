Британия предоставила ВОЗ информацию по новому типу коронавируса
20:53 21.12.2020 (обновлено: 22:34 21.12.2020)
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
ЛОНДОН, 21 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия предоставила ВОЗ всю информацию по новому виду коронавируса, сообщил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
"Мы предоставили всю информацию Всемирной организации здравоохранения... Я полностью понимаю чувства расстроенных людей, которые оказались в зонах усиленных коронавирусных ограничений. Но мы должны действовать быстро и учитывать данные ученых-генетиков о том, как этот вирус распространяется. К сожалению, этот вирус может очень быстро распространяться по странам", - сказал Джонсон на брифинге в понедельник.
При этом премьер отметил, что риск передачи вируса через водителей грузовиков, которые доставляют в Британию товары из Европы, незначителен.
"Риск передачи через водителя, который один сидит в кабине (грузовика), очень и очень низкий", - сказал премьер, комментируя обоснованность введенного Францией запрета на пересечение границы.
Джонсон рассказал также, что вакцинация в Британии продолжается, первую дозу вакцины производства Pfizer/BioNTech получили уже более 500 тысяч человек.
Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии. Несколько стран закрыли границу с Великобританией в надежде избежать распространения новой разновидности COVID-19.
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