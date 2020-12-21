https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590287306.html
ВОЗ заявила о двух разных мутациях коронавируса в Британии и ЮАР
ВОЗ заявила о двух разных мутациях коронавируса в Британии и ЮАР
Обнаруженные в Великобритании и ЮАР новые мутации коронавируса не связаны между собой, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T19:48
2020-12-21T19:48
2020-12-21T21:18
здоровье - общество
нидерланды
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
великобритания
юар
в мире
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ЦЮРИХ, 21 дек — РИА Новости. Обнаруженные в Великобритании и ЮАР новые мутации коронавируса не связаны между собой, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.Ранее в африканской республике выявили не встречавшийся до этого вариант коронавируса. Мутацию назвали 501.V2."Звучит так, как будто они связаны, но на самом деле это отдельный вариант", — сказала Керкхове на брифинге.По ее словам, и Британия, и ЮАР сотрудничают с ВОЗ по поводу новых штаммов вируса.Как добавила Керкхове, Лондон сообщил организации, что разработанные вакцины от COVID-19 будут эффективны и против "британского" варианта коронавируса.Она отметила, что Соединенное Королевство продолжает изучать новую мутацию, в том числе с точки зрения передачи, реагирования на уровень антител и серьезности протекания заболевания.Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря сообщил, что в Великобритании обнаружили новый штамм SARS-CoV-2. По его словам, он распространяется быстрее, чем другие варианты вируса, это подтвердил и британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам. Как рассказали в ВОЗ, эту мутацию обнаружили также в Нидерландах, Дании и Австралии.Как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина "Спутник V" будет защищать от нового варианта вируса.Хотя в Лондоне заявляют, что новый штамм коронавируса может быть на 70% заразнее обычного, пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины. Тем не менее уже более 30 стран приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров. Россия останавливает полеты на неделю с 22 декабря Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590286527.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/mutatsiya-1590270594.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, нидерланды, коронавирус covid-19, воз, великобритания, юар, в мире
ЦЮРИХ, 21 дек — РИА Новости.
Обнаруженные в Великобритании
и ЮАР
новые мутации коронавируса не связаны между собой, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
Ранее в африканской республике выявили не встречавшийся до этого вариант коронавируса. Мутацию назвали 501.V2.
"Звучит так, как будто они связаны, но на самом деле это отдельный вариант", — сказала Керкхове на брифинге.
По ее словам, и Британия, и ЮАР сотрудничают с ВОЗ
по поводу новых штаммов вируса.
Как добавила Керкхове, Лондон сообщил организации, что разработанные вакцины от COVID-19 будут эффективны и против "британского" варианта коронавируса.
Она отметила, что Соединенное Королевство продолжает изучать новую мутацию, в том числе с точки зрения передачи, реагирования на уровень антител и серьезности протекания заболевания.
Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря сообщил, что в Великобритании обнаружили новый штамм SARS-CoV-2. По его словам, он распространяется быстрее, чем другие варианты вируса, это подтвердил и британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам. Как рассказали в ВОЗ, эту мутацию обнаружили также в Нидерландах, Дании и Австралии.
Как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
, российская вакцина "Спутник V" будет защищать от нового варианта вируса.
Хотя в Лондоне заявляют, что новый штамм коронавируса может быть на 70% заразнее обычного, пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины. Тем не менее уже более 30 стран приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров. Россия останавливает полеты на неделю с 22 декабря
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.