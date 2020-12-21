Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590286527.html
В Британии за сутки коронавирусом заразились 33,3 тысячи человек
В Британии за сутки коронавирусом заразились 33,3 тысячи человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 33 364, умерли 215 человек, свидетельствуют данные минздрава... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T19:42
2020-12-21T19:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
борис джонсон
здоровье - общество
великобритания
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582884415_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_a7e7341fc0158b0b3d4feb71bc282076.jpg
ЛОНДОН, 21 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 33 364, умерли 215 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее страна установила антирекорд с начала пандемии: диагноз был подтвержден у 35 928 человек, скончались 326 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 073 511 человек, умерли 67 616 заболевших.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии. Несколько стран закрыли границу с Великобританией в надежде избежать распространения новой разновидности COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590255612.html
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582884415_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2bafcabb0609fb884c373b4d1289a786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, здоровье - общество, великобритания, лондон, в мире

В Британии за сутки коронавирусом заразились 33,3 тысячи человек

19:42 21.12.2020
 
© РИА НовостиЛондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом
Лондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 21 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 33 364, умерли 215 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее страна установила антирекорд с начала пандемии: диагноз был подтвержден у 35 928 человек, скончались 326 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 073 511 человек, умерли 67 616 заболевших.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии. Несколько стран закрыли границу с Великобританией в надежде избежать распространения новой разновидности COVID-19.
Самолеты авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 17:31Распространение нового коронавируса
Минздрав объяснил приостановку авиасообщения с Британией
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонЗдоровье - ОбществоВеликобританияЛондонВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
05:58Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции
05:43Британец рассказал о "бесконечном" путешествии по БАМу
05:33Иммунолог призвал не бояться мутаций COVID-19
Лента новостейМолния