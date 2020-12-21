https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590286527.html

В Британии за сутки коронавирусом заразились 33,3 тысячи человек

В Британии за сутки коронавирусом заразились 33,3 тысячи человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 33 364, умерли 215 человек, свидетельствуют данные минздрава... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T19:42

2020-12-21T19:42

2020-12-21T19:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

борис джонсон

здоровье - общество

великобритания

лондон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582884415_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_a7e7341fc0158b0b3d4feb71bc282076.jpg

ЛОНДОН, 21 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 33 364, умерли 215 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее страна установила антирекорд с начала пандемии: диагноз был подтвержден у 35 928 человек, скончались 326 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 073 511 человек, умерли 67 616 заболевших.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии. Несколько стран закрыли границу с Великобританией в надежде избежать распространения новой разновидности COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590255612.html

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, здоровье - общество, великобритания, лондон, в мире