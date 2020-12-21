https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590198413.html

У пациентов с COVID-19 обнаружили повышение уровня сахара в крови

У пациентов с COVID-19 обнаружили повышение уровня сахара в крови

Российские ученые обнаружили, что у пациентов с COVID-19, даже у тех, у кого нет сахарного диабета, может наблюдаться повышение гликированного гемоглобина во... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:42

2020-12-21T12:42

2020-12-21T12:42

распространение нового коронавируса

марина шестакова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589389490_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_16b5e60d1a003c25f9fa67c4f93ea3f0.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские ученые обнаружили, что у пациентов с COVID-19, даже у тех, у кого нет сахарного диабета, может наблюдаться повышение гликированного гемоглобина во время болезни, но после выздоровления он приходит в норму, заявила академик РАН, заместитель директора по научной работе, директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.Гликированный гемоглобин показывает средний уровень сахара в крови в течение последних трех месяцев. Если уровень гликированного гемоглобина более 6,5%, то вероятен диагноз "сахарный диабет"."Мы, кажется, нашли интересную находку. Мы обнаружили повышение гликированного гемоглобина у наших пациентов, которые были в нашем ковидном госпитале, у которых не было предшествующего никакого сахарного диабета, но, тем не менее, гликированный (гемоглобин) был повышен",- сказала Шестакова на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она уточнила, что через шесть недель после выздоровления пациенты были обследованы ещё раз, оказалось, что уровень сахара пришел в норму, и никакого диабета у пациентов нет. Кроме того, гликированный гемоглобин пошел на спад даже у тех пациентов, у которых был диабет.По словам Шестаковой, через шесть недель в обычной ситуации этот показатель не может измениться, так как он отражает уровень сахара за три месяца.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина шестакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, общество