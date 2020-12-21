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https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590198413.html
У пациентов с COVID-19 обнаружили повышение уровня сахара в крови
У пациентов с COVID-19 обнаружили повышение уровня сахара в крови
Российские ученые обнаружили, что у пациентов с COVID-19, даже у тех, у кого нет сахарного диабета, может наблюдаться повышение гликированного гемоглобина во... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:42
2020-12-21T12:42
распространение нового коронавируса
марина шестакова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские ученые обнаружили, что у пациентов с COVID-19, даже у тех, у кого нет сахарного диабета, может наблюдаться повышение гликированного гемоглобина во время болезни, но после выздоровления он приходит в норму, заявила академик РАН, заместитель директора по научной работе, директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.Гликированный гемоглобин показывает средний уровень сахара в крови в течение последних трех месяцев. Если уровень гликированного гемоглобина более 6,5%, то вероятен диагноз "сахарный диабет"."Мы, кажется, нашли интересную находку. Мы обнаружили повышение гликированного гемоглобина у наших пациентов, которые были в нашем ковидном госпитале, у которых не было предшествующего никакого сахарного диабета, но, тем не менее, гликированный (гемоглобин) был повышен",- сказала Шестакова на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она уточнила, что через шесть недель после выздоровления пациенты были обследованы ещё раз, оказалось, что уровень сахара пришел в норму, и никакого диабета у пациентов нет. Кроме того, гликированный гемоглобин пошел на спад даже у тех пациентов, у которых был диабет.По словам Шестаковой, через шесть недель в обычной ситуации этот показатель не может измениться, так как он отражает уровень сахара за три месяца.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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марина шестакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, общество

У пациентов с COVID-19 обнаружили повышение уровня сахара в крови

12:42 21.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории "Гемотест"
Сотрудник лаборатории Гемотест - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские ученые обнаружили, что у пациентов с COVID-19, даже у тех, у кого нет сахарного диабета, может наблюдаться повышение гликированного гемоглобина во время болезни, но после выздоровления он приходит в норму, заявила академик РАН, заместитель директора по научной работе, директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.
Гликированный гемоглобин показывает средний уровень сахара в крови в течение последних трех месяцев. Если уровень гликированного гемоглобина более 6,5%, то вероятен диагноз "сахарный диабет".
"Мы, кажется, нашли интересную находку. Мы обнаружили повышение гликированного гемоглобина у наших пациентов, которые были в нашем ковидном госпитале, у которых не было предшествующего никакого сахарного диабета, но, тем не менее, гликированный (гемоглобин) был повышен",- сказала Шестакова на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Она уточнила, что через шесть недель после выздоровления пациенты были обследованы ещё раз, оказалось, что уровень сахара пришел в норму, и никакого диабета у пациентов нет. Кроме того, гликированный гемоглобин пошел на спад даже у тех пациентов, у которых был диабет.
По словам Шестаковой, через шесть недель в обычной ситуации этот показатель не может измениться, так как он отражает уровень сахара за три месяца.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМарина ШестаковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукОбщество
 
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