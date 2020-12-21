https://ria.ru/20201221/koroleva-1590265834.html

Наташа Королева назвала истинную причину поездки к аборигенам

Наташа Королева назвала истинную причину поездки к аборигенам

РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T18:20

2020-12-21T18:20

2020-12-21T18:20

шоубиз

сергей глушко (тарзан)

знаменитости

звезды

наташа королева (наталия порывай)

танзания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587491538_0:123:1080:731_1920x0_80_0_0_380fbe6c52b951638428999e7b42b63c.jpg

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Наташа Королева в своем Instagram рассекретила причину недавней поездки "к аборигенам". Ранее она сообщала своим поклонникам, что решила провести эксперимент: "попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года".Многие подписчики тогда сочувствовали певице, которая тяжело переживала скандал из-за измены Тарзана (мужа Наташи Сергея Глушко). Впрочем, некоторые обратили внимание на то, что и он незадолго до появления в соцсети фотографий Королевой с экзотического курорта публиковал у себя похожие снимки.Теперь выяснилось, что на одном из островов Занзибара артистка снималась для нового шоу "Племя" на телеканале "Пятница".Полуобнаженная Королева опубликовала в Instagram снимок с высунутым языком и пообещала, что "выживалити будет жарким". Эта информация подтверждается и сообщением на сайте телеканала.В нем говорится, что герой каждого выпуска шоу "Племя" на несколько недель будет отправляться в экзотическое место, "чтобы прожить по законам тропических джунглей", а в первом выпуске гостьей одного из островов Занзибара станет Наташа Королева.Многие подписчики с ностальгией вспоминают аналогичное шоу "Последний герой" и желают певице успеха. Другие же разочарованы, поскольку верили, что Королева, как она писала, действительно ездила туда "очищаться" от тяжелых переживаний уходящего года.

https://ria.ru/20201221/fadeev-1590176298.html

танзания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), знаменитости, звезды, наташа королева (наталия порывай), танзания