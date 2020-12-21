Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201221/koroleva-1590265834.html
Наташа Королева назвала истинную причину поездки к аборигенам
Наташа Королева назвала истинную причину поездки к аборигенам
РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:20
2020-12-21T18:20
шоубиз
сергей глушко (тарзан)
знаменитости
звезды
наташа королева (наталия порывай)
танзания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587491538_0:123:1080:731_1920x0_80_0_0_380fbe6c52b951638428999e7b42b63c.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Наташа Королева в своем Instagram рассекретила причину недавней поездки "к аборигенам". Ранее она сообщала своим поклонникам, что решила провести эксперимент: "попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года".Многие подписчики тогда сочувствовали певице, которая тяжело переживала скандал из-за измены Тарзана (мужа Наташи Сергея Глушко). Впрочем, некоторые обратили внимание на то, что и он незадолго до появления в соцсети фотографий Королевой с экзотического курорта публиковал у себя похожие снимки.Теперь выяснилось, что на одном из островов Занзибара артистка снималась для нового шоу "Племя" на телеканале "Пятница".Полуобнаженная Королева опубликовала в Instagram снимок с высунутым языком и пообещала, что "выживалити будет жарким". Эта информация подтверждается и сообщением на сайте телеканала.В нем говорится, что герой каждого выпуска шоу "Племя" на несколько недель будет отправляться в экзотическое место, "чтобы прожить по законам тропических джунглей", а в первом выпуске гостьей одного из островов Занзибара станет Наташа Королева.Многие подписчики с ностальгией вспоминают аналогичное шоу "Последний герой" и желают певице успеха. Другие же разочарованы, поскольку верили, что Королева, как она писала, действительно ездила туда "очищаться" от тяжелых переживаний уходящего года.
https://ria.ru/20201221/fadeev-1590176298.html
танзания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587491538_0:22:1080:832_1920x0_80_0_0_9e3f8c4be1ab798c1076e4db097870eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей глушко (тарзан), знаменитости, звезды, наташа королева (наталия порывай), танзания

Наташа Королева назвала истинную причину поездки к аборигенам

18:20 21.12.2020
 
© Фото : @koroleva__star/InstagramНаташа Королева во время поездки на остров
Наташа Королева во время поездки на остров - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : @koroleva__star/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Наташа Королева в своем Instagram рассекретила причину недавней поездки "к аборигенам". Ранее она сообщала своим поклонникам, что решила провести эксперимент: "попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года".
Многие подписчики тогда сочувствовали певице, которая тяжело переживала скандал из-за измены Тарзана (мужа Наташи Сергея Глушко). Впрочем, некоторые обратили внимание на то, что и он незадолго до появления в соцсети фотографий Королевой с экзотического курорта публиковал у себя похожие снимки.
Теперь выяснилось, что на одном из островов Занзибара артистка снималась для нового шоу "Племя" на телеканале "Пятница".
Полуобнаженная Королева опубликовала в Instagram снимок с высунутым языком и пообещала, что "выживалити будет жарким".
Эта информация подтверждается и сообщением на сайте телеканала.
В нем говорится, что герой каждого выпуска шоу "Племя" на несколько недель будет отправляться в экзотическое место, "чтобы прожить по законам тропических джунглей", а в первом выпуске гостьей одного из островов Занзибара станет Наташа Королева.
Многие подписчики с ностальгией вспоминают аналогичное шоу "Последний герой" и желают певице успеха. Другие же разочарованы, поскольку верили, что Королева, как она писала, действительно ездила туда "очищаться" от тяжелых переживаний уходящего года.
Режиссёр Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 13:56Шоубиз
Максим Фадеев объяснил, почему рад закрытию "Дома-2"
 
ШоубизСергей Глушко (Тарзан)ЗнаменитостизвездыНаташа Королева (Наталия Порывай)Танзания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
05:58Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции
05:43Британец рассказал о "бесконечном" путешествии по БАМу
05:33Иммунолог призвал не бояться мутаций COVID-19
05:29Палата представителей США проголосовала за пакет стимулирования экономики
Лента новостейМолния