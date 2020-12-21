https://ria.ru/20201221/kiberugroza-1590181591.html
В МИД рассказали, из каких стран исходит киберугроза
В МИД рассказали, из каких стран исходит киберугроза
В российском МИД, ссылаясь на оценки профильных компаний в области информационной безопасности, сообщили, что большая часть вредоносной активности исходит с... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:20
2020-12-21T11:20
2020-12-21T11:20
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олег сыромолотов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В российском МИД, ссылаясь на оценки профильных компаний в области информационной безопасности, сообщили, что большая часть вредоносной активности исходит с территории США."(Что) касается киберугроз в информационном пространстве в целом, то, по оценкам ведущих зарубежных и российских компаний в области информационной безопасности, большая часть вредоносной активности исходит с территории США", - заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Можно также вспомнить доклад Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации от 15 июля 2020 года, в котором приводилась статистика воздействия на информационные ресурсы России во время голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации летом 2020 года", - сказал он."Массированные DDOS-атаки фиксировались с территории США, ФРГ, Великобритании, Сингапура, Тайваня (КНР), Украины и ряда стран СНГ", - добавил замглавы МИД России.
https://ria.ru/20201123/kiberugrozy-1585912788.html
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россия, олег сыромолотов, совет федерации рф, снг, германия, сингапур (страна), сша, технологии