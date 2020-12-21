https://ria.ru/20201221/kiberugroza-1590181591.html

В МИД рассказали, из каких стран исходит киберугроза

В МИД рассказали, из каких стран исходит киберугроза

В российском МИД, ссылаясь на оценки профильных компаний в области информационной безопасности, сообщили, что большая часть вредоносной активности исходит с... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:20

2020-12-21T11:20

2020-12-21T11:20

россия

олег сыромолотов

совет федерации рф

снг

германия

сингапур (страна)

сша

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/105341/79/1053417948_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_0d82ec950f33a72519b71857d5811632.png

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В российском МИД, ссылаясь на оценки профильных компаний в области информационной безопасности, сообщили, что большая часть вредоносной активности исходит с территории США."(Что) касается киберугроз в информационном пространстве в целом, то, по оценкам ведущих зарубежных и российских компаний в области информационной безопасности, большая часть вредоносной активности исходит с территории США", - заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Можно также вспомнить доклад Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации от 15 июля 2020 года, в котором приводилась статистика воздействия на информационные ресурсы России во время голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации летом 2020 года", - сказал он."Массированные DDOS-атаки фиксировались с территории США, ФРГ, Великобритании, Сингапура, Тайваня (КНР), Украины и ряда стран СНГ", - добавил замглавы МИД России.

https://ria.ru/20201123/kiberugrozy-1585912788.html

https://ria.ru/20201118/kanada-1585262894.html

россия

германия

сингапур (страна)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег сыромолотов, совет федерации рф, снг, германия, сингапур (страна), сша, технологии