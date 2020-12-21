https://ria.ru/20201221/kazakhstan-1590158903.html
Массовая вакцинация от COVID-19 в Казахстане начнется в феврале
Массовая вакцинация от COVID-19 в Казахстане начнется в феврале
Массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной "Спутник V" начнется в феврале 2021 года, сообщил в понедельник премьер-министр республики Аскар Мамин. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T08:29
2020-12-21T08:29
2020-12-21T08:52
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
аскар мамин
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 21 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной "Спутник V" начнется в феврале 2021 года, сообщил в понедельник премьер-министр республики Аскар Мамин.По данным пресс-службы правительства, в понедельник Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины "Спутник V"."Массовая вакцинация "Спутник V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", - сказал Мамин, его слова приводит пресс-служба.Отмечается, что на базе комплекса поэтапно будет произведено два миллиона доз вакцин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590106487.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, аскар мамин, казахстан, в мире