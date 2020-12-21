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https://ria.ru/20201221/kazakhstan-1590158903.html
Массовая вакцинация от COVID-19 в Казахстане начнется в феврале
Массовая вакцинация от COVID-19 в Казахстане начнется в феврале
Массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной "Спутник V" начнется в феврале 2021 года, сообщил в понедельник премьер-министр республики Аскар Мамин. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T08:29
2020-12-21T08:52
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
аскар мамин
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 21 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной "Спутник V" начнется в феврале 2021 года, сообщил в понедельник премьер-министр республики Аскар Мамин.По данным пресс-службы правительства, в понедельник Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины "Спутник V"."Массовая вакцинация "Спутник V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", - сказал Мамин, его слова приводит пресс-служба.Отмечается, что на базе комплекса поэтапно будет произведено два миллиона доз вакцин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590106487.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, аскар мамин, казахстан, в мире

Массовая вакцинация от COVID-19 в Казахстане начнется в феврале

08:29 21.12.2020 (обновлено: 08:52 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V"
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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НУР-СУЛТАН, 21 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной "Спутник V" начнется в феврале 2021 года, сообщил в понедельник премьер-министр республики Аскар Мамин.
По данным пресс-службы правительства, в понедельник Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины "Спутник V".
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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"Массовая вакцинация "Спутник V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", - сказал Мамин, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что на базе комплекса поэтапно будет произведено два миллиона доз вакцин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Аскар МаминКазахстанВ мире
 
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