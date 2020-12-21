https://ria.ru/20201221/kazakhstan-1590158903.html

Массовая вакцинация от COVID-19 в Казахстане начнется в феврале

Массовая вакцинация от COVID-19 в Казахстане начнется в феврале

Массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной "Спутник V" начнется в феврале 2021 года, сообщил в понедельник премьер-министр республики Аскар Мамин. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T08:29

2020-12-21T08:29

2020-12-21T08:52

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

аскар мамин

казахстан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588039316_0:227:2893:1854_1920x0_80_0_0_3e6eb96858d29cc7dfb010e890487121.jpg

НУР-СУЛТАН, 21 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной "Спутник V" начнется в феврале 2021 года, сообщил в понедельник премьер-министр республики Аскар Мамин.По данным пресс-службы правительства, в понедельник Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины "Спутник V"."Массовая вакцинация "Спутник V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", - сказал Мамин, его слова приводит пресс-служба.Отмечается, что на базе комплекса поэтапно будет произведено два миллиона доз вакцин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590106487.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, аскар мамин, казахстан, в мире