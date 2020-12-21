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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201221/karabakh-1590302236.html
В Карабахе нашли пропавших два месяца назад людей
В Карабахе нашли пропавших два месяца назад людей
Пропавшие без вести в Карабахе более 60 дней назад отец с сыном найдены живыми, сообщает в понедельник официальный информационный центр непризнанной... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T22:05
2020-12-21T22:05
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
москва
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 дек – РИА Новости. Пропавшие без вести в Карабахе более 60 дней назад отец с сыном найдены живыми, сообщает в понедельник официальный информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики."В результате поисково-спасательных операций были найдены двое граждан, отец и сын, Микаэл и Гегам Петросяны, пропавшие без вести 61 день назад. В сопровождении российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста они недавно были доставлены в Степанакерт", - говорится в сообщении центра в Telegram-канале.Где именно нашли мужчин - не указывается."Директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Карен Саркисян и генерал-майор Армии обороны (Карабаха - ред.) Ашот Баласанян встретили их и сопроводили в Республиканский медицинский центр, где Петросянам будет оказана соответствующая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.В инфоцентре заявили, что глава госслужбы по ЧС поблагодарил российских миротворцев во главе с командующим генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, генерал-майора Армии обороны Ашота Баласаняна и сопровождающих поискового отряда. "Саркисян отметил, что поисковые работы ведутся ежедневно. Для поиска пропавших без вести военнослужащих и граждан прилагаются все усилия и используются все возможные рычаги", - заявили в пресс-службе.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201220/karabakhe-1590133800.html
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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире

В Карабахе нашли пропавших два месяца назад людей

22:05 21.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 21 дек – РИА Новости. Пропавшие без вести в Карабахе более 60 дней назад отец с сыном найдены живыми, сообщает в понедельник официальный информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"В результате поисково-спасательных операций были найдены двое граждан, отец и сын, Микаэл и Гегам Петросяны, пропавшие без вести 61 день назад. В сопровождении российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста они недавно были доставлены в Степанакерт", - говорится в сообщении центра в Telegram-канале.
Где именно нашли мужчин - не указывается.
"Директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Карен Саркисян и генерал-майор Армии обороны (Карабаха - ред.) Ашот Баласанян встретили их и сопроводили в Республиканский медицинский центр, где Петросянам будет оказана соответствующая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.
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В инфоцентре заявили, что глава госслужбы по ЧС поблагодарил российских миротворцев во главе с командующим генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, генерал-майора Армии обороны Ашота Баласаняна и сопровождающих поискового отряда. "Саркисян отметил, что поисковые работы ведутся ежедневно. Для поиска пропавших без вести военнослужащих и граждан прилагаются все усилия и используются все возможные рычаги", - заявили в пресс-службе.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваАрменияВ мире
 
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