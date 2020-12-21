https://ria.ru/20201221/karabakh-1590193812.html

Азербайджан выделит более миллиарда долларов на реконструкцию в Карабахе

Азербайджан выделит более миллиарда долларов на реконструкцию в Карабахе

Азербайджан намерен выделить 2,2 миллиарда манатов (1,3 миллиарда долларов) на реконструкцию перешедших под контроль Баку территорий в Карабахе, это нашло... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:24

2020-12-21T12:24

2020-12-21T12:24

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587613710_0:321:3068:2047_1920x0_80_0_0_a0982dd846f626df6de0c7a364ef1d7c.jpg

БАКУ, 21 дек – РИА Новости. Азербайджан намерен выделить 2,2 миллиарда манатов (1,3 миллиарда долларов) на реконструкцию перешедших под контроль Баку территорий в Карабахе, это нашло отражение в представленном в Милли Меджлис (парламент) законопроекте о госбюджете на 2021 год."Для восстановления городов и сел, создания на этих территориях современной инфраструктуры (электроэнергия, газ, вода, связь, дороги, образование, здравоохранение, культура, восстановление жилищно-коммунальной и другой необходимой инфраструктуры и культурно-исторических памятников, строительство жилых домов и т.д.) из государственного бюджета на 2021 год предусмотрено выделить 2,2 миллиарда манатов", - говорится в документе.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201212/karabakh-1588932415.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире