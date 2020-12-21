https://ria.ru/20201221/karabakh-1590193812.html
Азербайджан выделит более миллиарда долларов на реконструкцию в Карабахе
Азербайджан выделит более миллиарда долларов на реконструкцию в Карабахе
Азербайджан намерен выделить 2,2 миллиарда манатов (1,3 миллиарда долларов) на реконструкцию перешедших под контроль Баку территорий в Карабахе, это нашло... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:24
2020-12-21T12:24
2020-12-21T12:24
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 21 дек – РИА Новости. Азербайджан намерен выделить 2,2 миллиарда манатов (1,3 миллиарда долларов) на реконструкцию перешедших под контроль Баку территорий в Карабахе, это нашло отражение в представленном в Милли Меджлис (парламент) законопроекте о госбюджете на 2021 год."Для восстановления городов и сел, создания на этих территориях современной инфраструктуры (электроэнергия, газ, вода, связь, дороги, образование, здравоохранение, культура, восстановление жилищно-коммунальной и другой необходимой инфраструктуры и культурно-исторических памятников, строительство жилых домов и т.д.) из государственного бюджета на 2021 год предусмотрено выделить 2,2 миллиарда манатов", - говорится в документе.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201212/karabakh-1588932415.html
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 21 дек – РИА Новости. Азербайджан
намерен выделить 2,2 миллиарда манатов (1,3 миллиарда долларов) на реконструкцию перешедших под контроль Баку территорий в Карабахе, это нашло отражение в представленном в Милли Меджлис (парламент) законопроекте о госбюджете на 2021 год.
"Для восстановления городов и сел, создания на этих территориях современной инфраструктуры (электроэнергия, газ, вода, связь, дороги, образование, здравоохранение, культура, восстановление жилищно-коммунальной и другой необходимой инфраструктуры и культурно-исторических памятников, строительство жилых домов и т.д.) из государственного бюджета на 2021 год предусмотрено выделить 2,2 миллиарда манатов", - говорится в документе.
В конце сентября в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения
договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван
также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.