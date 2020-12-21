https://ria.ru/20201221/granitsy-1590155802.html

Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике

Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике

Процесс размещения армянских и азербайджанских пограничников вдоль автодороги в Сюникской области Армении на границе с Азербайджаном координируется российской... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T07:22

2020-12-21T07:22

2020-12-21T07:22

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азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 дек – РИА Новости. Процесс размещения армянских и азербайджанских пограничников вдоль автодороги в Сюникской области Армении на границе с Азербайджаном координируется российской стороной, заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.По его словам, 21-километровый участок автодороги Горис-Давид Бек находится под контролем российских пограничных войск. "Наши пограничные войска стоят на нашей территории и визуально контролируют дорогу, обеспечивая безопасность второй линии. За ними находится наша армия", - сказал министр в интервью ведомственному ресурсу "Зинуж Медиа".Он добавил, что в соответствии с достигнутой договоренностью, на участке между позициями армянских пограничников и самой дорогой никаких войск быть не должно. "То же самое касается Азербайджана. С их стороны дорога также находится под визуальным контролем и между позициями их погранвойск и дорогой не должно быть никаких подразделений вооруженных сил", - сказал министр, добавив, что это обеспечивает безопасность автотрассы.Он сообщил, что вместе с российской стороной армянские и азербайджанские пограничники решают, на каком расстоянии от дороги должны располагаться наблюдательные пункты.Ранее армянское минобороны сообщило, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении. В частности, отмечалось, что "согласно достигнутым договоренностям в целях обеспечения бесперебойного движения на участке дороги Горис – Давид Бек размещаются российские пограничные силы, безопасность участка дороги Горис – Капан протяженностью 21 километр, который проходит через проблематичные территории, будет обеспечена российскими пограничниками".

https://ria.ru/20201220/karabakh-1590092630.html

https://ria.ru/20201212/karabakh-1588932415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире