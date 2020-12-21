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Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике
Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике
Процесс размещения армянских и азербайджанских пограничников вдоль автодороги в Сюникской области Армении на границе с Азербайджаном координируется российской... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T07:22
2020-12-21T07:22
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 дек – РИА Новости. Процесс размещения армянских и азербайджанских пограничников вдоль автодороги в Сюникской области Армении на границе с Азербайджаном координируется российской стороной, заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.По его словам, 21-километровый участок автодороги Горис-Давид Бек находится под контролем российских пограничных войск. "Наши пограничные войска стоят на нашей территории и визуально контролируют дорогу, обеспечивая безопасность второй линии. За ними находится наша армия", - сказал министр в интервью ведомственному ресурсу "Зинуж Медиа".Он добавил, что в соответствии с достигнутой договоренностью, на участке между позициями армянских пограничников и самой дорогой никаких войск быть не должно. "То же самое касается Азербайджана. С их стороны дорога также находится под визуальным контролем и между позициями их погранвойск и дорогой не должно быть никаких подразделений вооруженных сил", - сказал министр, добавив, что это обеспечивает безопасность автотрассы.Он сообщил, что вместе с российской стороной армянские и азербайджанские пограничники решают, на каком расстоянии от дороги должны располагаться наблюдательные пункты.Ранее армянское минобороны сообщило, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении. В частности, отмечалось, что "согласно достигнутым договоренностям в целях обеспечения бесперебойного движения на участке дороги Горис – Давид Бек размещаются российские пограничные силы, безопасность участка дороги Горис – Капан протяженностью 21 километр, который проходит через проблематичные территории, будет обеспечена российскими пограничниками".
https://ria.ru/20201220/karabakh-1590092630.html
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике

07:22 21.12.2020
 
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
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ЕРЕВАН, 21 дек – РИА Новости. Процесс размещения армянских и азербайджанских пограничников вдоль автодороги в Сюникской области Армении на границе с Азербайджаном координируется российской стороной, заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.
По его словам, 21-километровый участок автодороги Горис-Давид Бек находится под контролем российских пограничных войск. "Наши пограничные войска стоят на нашей территории и визуально контролируют дорогу, обеспечивая безопасность второй линии. За ними находится наша армия", - сказал министр в интервью ведомственному ресурсу "Зинуж Медиа".
Он добавил, что в соответствии с достигнутой договоренностью, на участке между позициями армянских пограничников и самой дорогой никаких войск быть не должно. "То же самое касается Азербайджана. С их стороны дорога также находится под визуальным контролем и между позициями их погранвойск и дорогой не должно быть никаких подразделений вооруженных сил", - сказал министр, добавив, что это обеспечивает безопасность автотрассы.
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Он сообщил, что вместе с российской стороной армянские и азербайджанские пограничники решают, на каком расстоянии от дороги должны располагаться наблюдательные пункты.
"Эти вопросы регулирует российско-армяно-азербайджанская комиссия. Россия имеет пропускные пункты на горисском участке и у Давид Бека, и трафик проходит через эти пункты. С этой точки зрения безопасность обеспечена. Идет процесс, пограничные войска сторон определяют свои позиции… это координируют российские пограничники", - добавил министр.
Ранее армянское минобороны сообщило, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении. В частности, отмечалось, что "согласно достигнутым договоренностям в целях обеспечения бесперебойного движения на участке дороги Горис – Давид Бек размещаются российские пограничные силы, безопасность участка дороги Горис – Капан протяженностью 21 километр, который проходит через проблематичные территории, будет обеспечена российскими пограничниками".
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