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Секретарь Госсовета рассказал об изменениях в его составе и функциях
Секретарь Госсовета рассказал об изменениях в его составе и функциях
Новый Государственный совет отличается от предшественников как по составу, так и по функциям, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:41
2020-12-21T15:41
2020-12-21T15:46
игорь левитин
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новый Государственный совет отличается от предшественников как по составу, так и по функциям, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин."Двадцать лет назад был создан Государственный совет, он тесно связан с историческими параллелями нашей страны... так, современный Госсовет существенно отличается от всех своих предшественников и по составу, и по функциям, и по реальным возможностям", - сказал Левитин журналистам.Президент России Владимир Путин в понедельник утвердил состав Государственного совета РФ, его возглавил он сам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, в состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий.
РИА Новости
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игорь левитин, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика