https://ria.ru/20201221/gossovet-1590240292.html

Секретарь Госсовета рассказал об изменениях в его составе и функциях

Секретарь Госсовета рассказал об изменениях в его составе и функциях

Новый Государственный совет отличается от предшественников как по составу, так и по функциям, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:41

2020-12-21T15:41

2020-12-21T15:46

игорь левитин

совет федерации рф

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новый Государственный совет отличается от предшественников как по составу, так и по функциям, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин."Двадцать лет назад был создан Государственный совет, он тесно связан с историческими параллелями нашей страны... так, современный Госсовет существенно отличается от всех своих предшественников и по составу, и по функциям, и по реальным возможностям", - сказал Левитин журналистам.Президент России Владимир Путин в понедельник утвердил состав Государственного совета РФ, его возглавил он сам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, в состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь левитин, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика