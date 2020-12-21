https://ria.ru/20201221/gossovet-1590236037.html

Вайно возглавил комиссию Госсовета по работе органов публичной власти

Вайно возглавил комиссию Госсовета по работе органов публичной власти

Глава кремлевской администрации Антон Вайно возглавил комиссию Госсовета по согласованию работы органов публичной власти, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:21

2020-12-21T15:21

2020-12-21T15:21

антон вайно

государственный совет рф

сергей кириенко

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава кремлевской администрации Антон Вайно возглавил комиссию Госсовета по согласованию работы органов публичной власти, соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый состав комиссии Государственного совета РФ по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти... Вайно А.Э. - руководитель администрации президента РФ (председатель комиссии)", - говорится в документе.Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назначен заместителем председателя комиссии.Соответствующее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 21 декабря.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон вайно, государственный совет рф, сергей кириенко, владимир путин, политика