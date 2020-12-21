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Вайно возглавил комиссию Госсовета по работе органов публичной власти
Вайно возглавил комиссию Госсовета по работе органов публичной власти
Глава кремлевской администрации Антон Вайно возглавил комиссию Госсовета по согласованию работы органов публичной власти, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:21
2020-12-21T15:21
2020-12-21T15:21
антон вайно
государственный совет рф
сергей кириенко
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава кремлевской администрации Антон Вайно возглавил комиссию Госсовета по согласованию работы органов публичной власти, соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый состав комиссии Государственного совета РФ по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти... Вайно А.Э. - руководитель администрации президента РФ (председатель комиссии)", - говорится в документе.Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назначен заместителем председателя комиссии.Соответствующее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 21 декабря.
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антон вайно, государственный совет рф, сергей кириенко, владимир путин, политика