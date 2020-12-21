https://ria.ru/20201221/gossovet-1590233041.html

Путин утвердил состав Госсовета

Путин утвердил состав Госсовета

Президент России Владимир Путин стал председателем Государственного совета. Указ, утверждающий состав совещательного органа, вступил в силу сегодня, его... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:08

2020-12-21T15:08

2020-12-21T17:02

совет федерации рф

госдума рф

россия

государственный совет рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин стал председателем Государственного совета. Указ, утверждающий состав совещательного органа, вступил в силу сегодня, его опубликовали на портале правовой информации.В состав Госсовета вошли премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также часть АП, главы парламентских фракций и губернаторы:По словам Левитина, обновленный Госсовет отличается от предшествующих по составу, функциям и реальным возможностям.Госсовет — конституционный совещательный орган власти. В современной России он появился в июле 1991 года, однако вскоре его упразднили и в Конституции 1993 года упоминания о нем уже не было.Идея создания Госсовета вновь оказалась востребованной в 2000 году, его образовали по инициативе президента России Владимира Путина. В 2020-м статус органа закрепили в поправках к Основному закону.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, россия, государственный совет рф, владимир путин, политика