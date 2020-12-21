Путин утвердил состав Госсовета
15:08 21.12.2020 (обновлено: 17:02 21.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин стал председателем Государственного совета. Указ, утверждающий состав совещательного органа, вступил в силу сегодня, его опубликовали на портале правовой информации.
В состав Госсовета вошли премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также часть АП, главы парламентских фракций и губернаторы:
- —глава администрации президента Антон Вайно (председатель комиссии Госсовета по согласованию органов работы публичной власти);
- —первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (председатель комиссии Госсовета по координации и оценке работы органов власти);
- —помощник президента Игорь Левитин (секретарь Госсовета);
- —полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев;
- —полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан;
- —полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;
- —полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов;
- —полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка;
- —полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев;
- —полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Якушев;
- —глава "Справедливой России" Сергей Миронов;
- —руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов;
- —глава КПРФ Геннадий Зюганов;
- —глава ЛДПР Владимир Жириновский;
- —председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Юрий Шмаков;
- —президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин;
- —губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (председатель комиссии Госсовета по культуре);
- —губернатор Калининградской области Антон Алиханов (председатель комиссии Госсовета по малому и среднему предпринимательству);
- —губернатор Кировской области Игорь Васильев (председатель комиссии Госсовета по образованию);
- —губернатор Московской области Андрей Воробьев (председатель комиссии Госсовета по коммуникациям, связи и цифровой экономике);
- —губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский (председатель комиссии Госсовета по здравоохранению);
- —губернатор Тульской области Алексей Дюмин (председатель комиссии Госсовета по промышленности);
- —губернатор Иркутской области Игорь Кобзев;
- —губернатор Приморского края Олег Кожемяко (председатель комиссии Госсовета по туризму, физкультуре и спорту);
- —губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (председатель комиссии Госсовета по инвестициям);
- —глава Татарстана Рустам Минниханов (председатель комиссии Госсовета по строительству и городской среде);
- —глава Ярославской области Дмитрий Миронов (председатель комиссии Госсовета по молодежной политике);
- —глава Тюменской области Александр Моор;
- —глава Новгородской области Андрей Никитин (председатель комиссии Госсовета по соцполитике);
- —глава Нижегородской области Глеб Никитин (председатель комиссии Госсовета по экологии и природным ресурсам);
- —глава Магаданской области Сергей Носков;
- —глава Оренбургской области Денис Паслер;
- —губернатор Севастополя Михаил Развожаев;
- —мэр Москвы Сергей Собянин (председатель комиссии Госсовета по госуправлению);
- —губернатор Курской области Роман Старовойт;
- —глава Челябинской области Алексей Текслер (председатель комиссии Госсовета по экономике и финансам);
- —глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов;
- —губернатор Алтайского края Владимир Томенко (председатель комиссии Госсовета по сельскому хозяйству);
- —губернатор Новосибирской области Андрей Травников (председатель комиссии Госсовета по науке);
- —глава Коми Владимир Уйба;
- —губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (председатель комиссии Госсовета по энергетике);
- —глава Архангельской области Александр Цыбульский;
- —глава Бурятии Алексей Цыденов (председатель комиссии Госсовета по транспорту).
По словам Левитина, обновленный Госсовет отличается от предшествующих по составу, функциям и реальным возможностям.
Госсовет — конституционный совещательный орган власти. В современной России он появился в июле 1991 года, однако вскоре его упразднили и в Конституции 1993 года упоминания о нем уже не было.
Идея создания Госсовета вновь оказалась востребованной в 2000 году, его образовали по инициативе президента России Владимира Путина. В 2020-м статус органа закрепили в поправках к Основному закону.