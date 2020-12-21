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Путин утвердил состав Госсовета
Путин утвердил состав Госсовета
Президент России Владимир Путин стал председателем Государственного совета. Указ, утверждающий состав совещательного органа, вступил в силу сегодня, его... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:08
2020-12-21T17:02
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин стал председателем Государственного совета. Указ, утверждающий состав совещательного органа, вступил в силу сегодня, его опубликовали на портале правовой информации.В состав Госсовета вошли премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также часть АП, главы парламентских фракций и губернаторы:По словам Левитина, обновленный Госсовет отличается от предшествующих по составу, функциям и реальным возможностям.Госсовет — конституционный совещательный орган власти. В современной России он появился в июле 1991 года, однако вскоре его упразднили и в Конституции 1993 года упоминания о нем уже не было.Идея создания Госсовета вновь оказалась востребованной в 2000 году, его образовали по инициативе президента России Владимира Путина. В 2020-м статус органа закрепили в поправках к Основному закону.
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совет федерации рф, госдума рф, россия, государственный совет рф, владимир путин, политика

Путин утвердил состав Госсовета

15:08 21.12.2020 (обновлено: 17:02 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин стал председателем Государственного совета. Указ, утверждающий состав совещательного органа, вступил в силу сегодня, его опубликовали на портале правовой информации.
В состав Госсовета вошли премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также часть АП, главы парламентских фракций и губернаторы:
  • глава администрации президента Антон Вайно (председатель комиссии Госсовета по согласованию органов работы публичной власти);
  • первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (председатель комиссии Госсовета по координации и оценке работы органов власти);
  • помощник президента Игорь Левитин (секретарь Госсовета);
  • полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев;
  • полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан;
  • полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;
  • полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов;
  • полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка;
  • полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев;
  • полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Якушев;
  • глава "Справедливой России" Сергей Миронов;
  • руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов;
  • глава КПРФ Геннадий Зюганов;
  • глава ЛДПР Владимир Жириновский;
  • председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Юрий Шмаков;
  • президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин;
  • губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (председатель комиссии Госсовета по культуре);
  • губернатор Калининградской области Антон Алиханов (председатель комиссии Госсовета по малому и среднему предпринимательству);
  • губернатор Кировской области Игорь Васильев (председатель комиссии Госсовета по образованию);
  • губернатор Московской области Андрей Воробьев (председатель комиссии Госсовета по коммуникациям, связи и цифровой экономике);
  • губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский (председатель комиссии Госсовета по здравоохранению);
  • губернатор Тульской области Алексей Дюмин (председатель комиссии Госсовета по промышленности);
  • губернатор Иркутской области Игорь Кобзев;
  • губернатор Приморского края Олег Кожемяко (председатель комиссии Госсовета по туризму, физкультуре и спорту);
  • губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (председатель комиссии Госсовета по инвестициям);
  • глава Татарстана Рустам Минниханов (председатель комиссии Госсовета по строительству и городской среде);
  • глава Ярославской области Дмитрий Миронов (председатель комиссии Госсовета по молодежной политике);
  • глава Тюменской области Александр Моор;
  • глава Новгородской области Андрей Никитин (председатель комиссии Госсовета по соцполитике);
  • глава Нижегородской области Глеб Никитин (председатель комиссии Госсовета по экологии и природным ресурсам);
  • глава Магаданской области Сергей Носков;
  • глава Оренбургской области Денис Паслер;
  • губернатор Севастополя Михаил Развожаев;
  • мэр Москвы Сергей Собянин (председатель комиссии Госсовета по госуправлению);
  • губернатор Курской области Роман Старовойт;
  • глава Челябинской области Алексей Текслер (председатель комиссии Госсовета по экономике и финансам);
  • глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов;
  • губернатор Алтайского края Владимир Томенко (председатель комиссии Госсовета по сельскому хозяйству);
  • губернатор Новосибирской области Андрей Травников (председатель комиссии Госсовета по науке);
  • глава Коми Владимир Уйба;
  • губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (председатель комиссии Госсовета по энергетике);
  • глава Архангельской области Александр Цыбульский;
  • глава Бурятии Алексей Цыденов (председатель комиссии Госсовета по транспорту).
По словам Левитина, обновленный Госсовет отличается от предшествующих по составу, функциям и реальным возможностям.
Госсовет — конституционный совещательный орган власти. В современной России он появился в июле 1991 года, однако вскоре его упразднили и в Конституции 1993 года упоминания о нем уже не было.
Идея создания Госсовета вновь оказалась востребованной в 2000 году, его образовали по инициативе президента России Владимира Путина. В 2020-м статус органа закрепили в поправках к Основному закону.
Обновленный Госсовет: что может изменить президентский законопроект - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 12:43Инфографика
Обновленный Госсовет: что может изменить президентский законопроект
 
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