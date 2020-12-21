https://ria.ru/20201221/evrokomissiya-1590305374.html

В ЕК рассказали, когда удастся взять пандемию под контроль

В ЕК рассказали, когда удастся взять пандемию под контроль

2020-12-21T22:51

2020-12-21T22:51

2020-12-21T23:46

распространение нового коронавируса

мария князева

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

европа

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 дек — РИА Новости, Мария Князева. Пандемию коронавируса в Европе смогут взять под контроль к концу 2021 года, но это будет зависеть в том числе от темпов вакцинации, говорится в материалах Еврокомиссии.Победить инфекцию удастся, если около 70% населения получат защиту к вирусу, например, после прививки от COVID-19."В зависимости от темпов вакцинации и естественных инфекций к концу 2021 года пандемия в Европе может быть под контролем", — считают в ЕК.Еврокомиссия в понедельник допустила на рынок ЕС — вслед за положительной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам — вакцину против COVID-19 от Pfizer/BioNTech. Власти Евросоюза могут в ближайшие время одобрить новые препараты от коронавируса, если они окажутся безопасными и эффективными, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 75,5 миллиона зараженных, более 1,6 миллиона человек умерли. Среди наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия. Россия занимает четвертую строчку, в первую десятку также входят Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Германия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589388711.html

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590304611.html

европа

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мария князева, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европа, в мире