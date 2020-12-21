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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/evrokomissiya-1590305374.html
В ЕК рассказали, когда удастся взять пандемию под контроль
В ЕК рассказали, когда удастся взять пандемию под контроль
2020-12-21T22:51
2020-12-21T23:46
распространение нового коронавируса
мария князева
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европа
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек — РИА Новости, Мария Князева. Пандемию коронавируса в Европе смогут взять под контроль к концу 2021 года, но это будет зависеть в том числе от темпов вакцинации, говорится в материалах Еврокомиссии.Победить инфекцию удастся, если около 70% населения получат защиту к вирусу, например, после прививки от COVID-19."В зависимости от темпов вакцинации и естественных инфекций к концу 2021 года пандемия в Европе может быть под контролем", — считают в ЕК.Еврокомиссия в понедельник допустила на рынок ЕС — вслед за положительной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам — вакцину против COVID-19 от Pfizer/BioNTech. Власти Евросоюза могут в ближайшие время одобрить новые препараты от коронавируса, если они окажутся безопасными и эффективными, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 75,5 миллиона зараженных, более 1,6 миллиона человек умерли. Среди наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия. Россия занимает четвертую строчку, в первую десятку также входят Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Германия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589388711.html
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мария князева, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европа, в мире

В ЕК рассказали, когда удастся взять пандемию под контроль

22:51 21.12.2020 (обновлено: 23:46 21.12.2020)
 
© REUTERS / Stephane MaheМедицинский работник в защитном костюме в центре тестирования на коронавирус во Франции
Медицинский работник в защитном костюме в центре тестирования на коронавирус во Франции - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© REUTERS / Stephane Mahe
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек — РИА Новости, Мария Князева. Пандемию коронавируса в Европе смогут взять под контроль к концу 2021 года, но это будет зависеть в том числе от темпов вакцинации, говорится в материалах Еврокомиссии.
Победить инфекцию удастся, если около 70% населения получат защиту к вирусу, например, после прививки от COVID-19.
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"В зависимости от темпов вакцинации и естественных инфекций к концу 2021 года пандемия в Европе может быть под контролем", — считают в ЕК.
Еврокомиссия в понедельник допустила на рынок ЕС — вслед за положительной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам — вакцину против COVID-19 от Pfizer/BioNTech. Власти Евросоюза могут в ближайшие время одобрить новые препараты от коронавируса, если они окажутся безопасными и эффективными, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 75,5 миллиона зараженных, более 1,6 миллиона человек умерли. Среди наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия. Россия занимает четвертую строчку, в первую десятку также входят Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Германия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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