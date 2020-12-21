Адвокатская палата назвала дело Ефремова водевилем
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Дело артиста Михаила Ефремова превратилось в водевиль и бросило тень на репутацию российской адвокатуры, заявил журналистам президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко.
"Дело Михаила Ефремова - достаточно банальное с житейской и юридической точки зрения... Поведение наших коллег как в процессе, так и вне процесса превратило его в водевиль", - сказал Пилипенко.
"Дело бросило тень на репутацию российской адвокатуры. Предполагаю, что еще не раз будут вспоминать и корить поведением коллег", - добавил он.
По мнению Пилипенко, члены палаты вовремя "почувствовали, что ситуация выходит за грани разумного, и оперативно отреагировали".
Один из самых громких судебных процессов года - над актером Михаилом Ефремовым - сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. В итоге из-за публичных высказываний по делу защищавшего артиста Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год, а представителя потерпевших Александра Добровинского - на два. А свидетели защиты, которых привлек Пашаев, стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.
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