https://ria.ru/20201221/efremov-1590186901.html

Адвокатская палата назвала дело Ефремова водевилем

Адвокатская палата назвала дело Ефремова водевилем

Дело артиста Михаила Ефремова превратилось в водевиль и бросило тень на репутацию российской адвокатуры, заявил журналистам президент Федеральной палаты... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:49

2020-12-21T11:49

2020-12-21T11:49

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

федеральная палата адвокатов рф

юрий пилипенко

происшествия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Дело артиста Михаила Ефремова превратилось в водевиль и бросило тень на репутацию российской адвокатуры, заявил журналистам президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко."Дело бросило тень на репутацию российской адвокатуры. Предполагаю, что еще не раз будут вспоминать и корить поведением коллег", - добавил он.По мнению Пилипенко, члены палаты вовремя "почувствовали, что ситуация выходит за грани разумного, и оперативно отреагировали".Один из самых громких судебных процессов года - над актером Михаилом Ефремовым - сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. В итоге из-за публичных высказываний по делу защищавшего артиста Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год, а представителя потерпевших Александра Добровинского - на два. А свидетели защиты, которых привлек Пашаев, стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.

https://ria.ru/20201207/pashaev-1588096141.html

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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, юрий пилипенко, происшествия