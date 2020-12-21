https://ria.ru/20201221/dylda-1590197881.html

Кинокритики Лос-Анджелеса назвали "Дылду" лучшим иностранным фильмом

Кинокритики Лос-Анджелеса назвали "Дылду" лучшим иностранным фильмом

Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова был признан лучшим фильмом на иностранном языке в 2020 году по версии Ассоциации кинокритиков... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:47

2020-12-21T12:47

2020-12-21T12:47

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова был признан лучшим фильмом на иностранном языке в 2020 году по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA), говорится в сообщении на сайте ассоциации.Второе место LAFCA отдала европейской картине итальянского режиссера Пьетро Марчелло "Мартин Иден" по сюжету книги Джека Лондона.Российский фильм "Дылда" также отметился в номинации LAFCA "Лучшая работа художника-постановщика" - российский художник-постановщик Сергей Иванов занял второе место."Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде, когда вокруг и внутри - руины.Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

https://ria.ru/20201218/dylda-1589968086.html

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кино и сериалы, новости культуры, кантемир балагов, ленинград, лос-анджелес