На грани: знаменитости, которые чуть не умерли из-за диет

Робби Уильямс

Британский певец тоже недавно признался, что чуть не умер от отравления ртутью, соблюдая рыбную диету. Уильямс ел морепродукты дважды в день и чувствовал себя нормально. Однако в какой-то момент его жена настояла на том, чтобы он прошел обследование. Певец согласился и сдал обширный анализ крови. Бывший участник группы Take that был шокирован, узнав результат.

"У меня было самое сильное отравление ртутью, которое когда-либо видел доктор", – заявил он.

Сейчас музыкант счастлив, что все обошлось.