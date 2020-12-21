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Шоубиз
https://ria.ru/20201221/dieta-1590235941.html
На грани: знаменитости, которые чуть не умерли из-за диет
На грани: знаменитости, которые чуть не умерли из-за диет
Издание The Sun на днях сообщило, что британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью. В последнее время она сидела на новой рыбной диете... РИА Новости, 21.12.2020
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стиль жизни
знаменитости
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бейонсе ноулз
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натали портман
диета
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Издание The Sun на днях сообщило, что британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью. В последнее время она сидела на новой рыбной диете. Оказалось, что в морепродуктах содержалось большое количество этого опасного вещества. О том, кто еще из знаменитостей пострадал из-за экстремальных диет, – в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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стиль жизни, знаменитости, звезды, энн хэтэуэй, бейонсе ноулз, джаред лето, гвинет пэлтроу, натали портман, диета, фото, виктория бекхэм

На грани: знаменитости, которые чуть не умерли из-за диет

19:11 21.12.2020 (обновлено: 19:17 21.12.2020)
 
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Издание The Sun на днях сообщило, что британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью. В последнее время она сидела на новой рыбной диете. Оказалось, что в морепродуктах содержалось большое количество этого опасного вещества. О том, кто еще из знаменитостей пострадал из-за экстремальных диет, – в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Робби Уильямс

Британский певец тоже недавно признался, что чуть не умер от отравления ртутью, соблюдая рыбную диету. Уильямс ел морепродукты дважды в день и чувствовал себя нормально. Однако в какой-то момент его жена настояла на том, чтобы он прошел обследование. Певец согласился и сдал обширный анализ крови. Бывший участник группы Take that был шокирован, узнав результат.

"У меня было самое сильное отравление ртутью, которое когда-либо видел доктор", – заявил он.

Сейчас музыкант счастлив, что все обошлось.

Певец Робби Уильямс
1 из 7

Робби Уильямс

Британский певец тоже недавно признался, что чуть не умер от отравления ртутью, соблюдая рыбную диету. Уильямс ел морепродукты дважды в день и чувствовал себя нормально. Однако в какой-то момент его жена настояла на том, чтобы он прошел обследование. Певец согласился и сдал обширный анализ крови. Бывший участник группы Take that был шокирован, узнав результат.

"У меня было самое сильное отравление ртутью, которое когда-либо видел доктор", – заявил он.

Сейчас музыкант счастлив, что все обошлось.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© AFP 2020 / Getty Images For Entertainment Weekly/Dia Dipasupil

Мэри-Кейт Олсен

В 2004 году о чрезмерной худобе актрисы писали многие таблоиды. Сообщалось, что из-за изнурительных диет она весила всего 40 килограммов. В результате в 2008 году актриса легла в реабилитационный центр, где у нее диагностировали расстройство пищевого поведения.

Спустя время Мэри-Кейт Олсен немного набрала вес, но в СМИ периодически появляются заметки о том, что актриса чересчур худая.

Американская актриса Мэри-Кейт Олсен
2 из 7

Мэри-Кейт Олсен

В 2004 году о чрезмерной худобе актрисы писали многие таблоиды. Сообщалось, что из-за изнурительных диет она весила всего 40 килограммов. В результате в 2008 году актриса легла в реабилитационный центр, где у нее диагностировали расстройство пищевого поведения.

Спустя время Мэри-Кейт Олсен немного набрала вес, но в СМИ периодически появляются заметки о том, что актриса чересчур худая.

© AFP 2020 / Getty Images For Entertainment Weekly/Dia Dipasupil
© AP Photo / Invision for Roadside Attractions/Todd Williamson

Гвинет Пэлтроу

Придерживалась макробиотической диеты около трех или четырех лет. Все это время актриса употребляла в основном органические сезонные продукты: коричневый рис, овощи, бобовые, но позже отказалась от такого питания.

Эксперты отмечают: несмотря на множество плюсов, было обнаружено, что макробиотическая диета приводит к дефициту витамина D, поскольку практически исключает продукты животного происхождения.

Это может негативно сказаться на состоянии зубов, волос и костей, так как именно витамин D необходим для того, чтобы организм лучше усваивал кальций.

Американская актриса Гвинет Пэлтроу. 2013 год
3 из 7

Гвинет Пэлтроу

Придерживалась макробиотической диеты около трех или четырех лет. Все это время актриса употребляла в основном органические сезонные продукты: коричневый рис, овощи, бобовые, но позже отказалась от такого питания.

Эксперты отмечают: несмотря на множество плюсов, было обнаружено, что макробиотическая диета приводит к дефициту витамина D, поскольку практически исключает продукты животного происхождения.

Это может негативно сказаться на состоянии зубов, волос и костей, так как именно витамин D необходим для того, чтобы организм лучше усваивал кальций.

© AP Photo / Invision for Roadside Attractions/Todd Williamson
© Фото : Двадцатый Век Фокс

Натали Портман

В триллере Даррена Аронофски "Черный лебедь" (2010) должна была весить около 40 килограммов, как настоящая балерина из Нью-Йорка.

Ради этого Натали Портман на протяжении всего съемочного процесса сидела на изнурительной диете и почти ничего не ела, кроме овощного салата на обед и горсти орехов в течение дня. Все это сказалось на общем состоянии актрисы.

Однажды она подумала, что может умереть из-за своей худобы. Тем не менее, ее жертвы были оправданы: за роль одержимой танцовщицы Нины Сейерс Портман получила премию "Оскар".

Кадр из фильма Даррена Аронофски Черный лебедь
4 из 7

Натали Портман

В триллере Даррена Аронофски "Черный лебедь" (2010) должна была весить около 40 килограммов, как настоящая балерина из Нью-Йорка.

Ради этого Натали Портман на протяжении всего съемочного процесса сидела на изнурительной диете и почти ничего не ела, кроме овощного салата на обед и горсти орехов в течение дня. Все это сказалось на общем состоянии актрисы.

Однажды она подумала, что может умереть из-за своей худобы. Тем не менее, ее жертвы были оправданы: за роль одержимой танцовщицы Нины Сейерс Портман получила премию "Оскар".

© Фото : Двадцатый Век Фокс
© Дистрибьютор "Universal Pictures International" (UPI)

Энн Хэтэуэй

Тоже пошла на жертвы ради заветной статуэтки Киноакадемии. Актриса хотела быть максимально похожей на изможденную проститутку Фантину в "Отверженных" (2012).

Для этого ей нужно было сбросить 11 килограммов. Диета Энн Хэтэуэй сначала была основана на салатах из зелени, а затем и на полном исключении еды. В общей сложности актриса не ела 13 дней, пока шли съемки с ее участием. Позже она отказывалась комментировать эту тему, чтобы ни у кого не возникло желания повторить ее метод похудения, ведь после такой экстремальной голодовки в какой-то момент ее кости стали настолько хрупкими, что однажды актриса сломала руку.

Кадр из фильма Отверженные
5 из 7

Энн Хэтэуэй

Тоже пошла на жертвы ради заветной статуэтки Киноакадемии. Актриса хотела быть максимально похожей на изможденную проститутку Фантину в "Отверженных" (2012).

Для этого ей нужно было сбросить 11 килограммов. Диета Энн Хэтэуэй сначала была основана на салатах из зелени, а затем и на полном исключении еды. В общей сложности актриса не ела 13 дней, пока шли съемки с ее участием. Позже она отказывалась комментировать эту тему, чтобы ни у кого не возникло желания повторить ее метод похудения, ведь после такой экстремальной голодовки в какой-то момент ее кости стали настолько хрупкими, что однажды актриса сломала руку.

© Дистрибьютор "Universal Pictures International" (UPI)
© DreamWorks SKG (2006)

Бейонсе

Певица отказалась от твердой пищи, чтобы сбросить лишние шесть килограммов и сыграть в мюзикле "Девушки мечты" (2006). Две недели Бейонсе пила воду с лимонным соком, кайенским перцем и кленовым сиропом, иногда добавляя в рацион свежие овощи.

В результате Бейонсе действительно сбросила лишние килограммы в кратчайшие сроки. Однако, как позже призналась певица, она ни за что больше не решится снова сидеть на такой диете.

Фильм из кадра Девушки мечты
6 из 7

Бейонсе

Певица отказалась от твердой пищи, чтобы сбросить лишние шесть килограммов и сыграть в мюзикле "Девушки мечты" (2006). Две недели Бейонсе пила воду с лимонным соком, кайенским перцем и кленовым сиропом, иногда добавляя в рацион свежие овощи.

В результате Бейонсе действительно сбросила лишние килограммы в кратчайшие сроки. Однако, как позже призналась певица, она ни за что больше не решится снова сидеть на такой диете.

© DreamWorks SKG (2006)
© Artina Films (2006)

Джаред Лето

Иногда актеры садятся на диеты не только ради того, чтобы сбросить вес, но и набрать его. Для того, чтобы сыграть Марка Чепмена (преступник, убивший Джона Леннона. – Прим. ред.) в фильме "Глава 27", Джаред Лето в короткие сроки набрал 30 килограммов.

В результате у актера развилась подагра, из-за которой он некоторое время передвигался в инвалидном кресле.

Кадр из фильма Глава 27
7 из 7

Джаред Лето

Иногда актеры садятся на диеты не только ради того, чтобы сбросить вес, но и набрать его. Для того, чтобы сыграть Марка Чепмена (преступник, убивший Джона Леннона. – Прим. ред.) в фильме "Глава 27", Джаред Лето в короткие сроки набрал 30 килограммов.

В результате у актера развилась подагра, из-за которой он некоторое время передвигался в инвалидном кресле.

© Artina Films (2006)
 
ШоубизСтиль жизниЗнаменитостизвездыЭнн ХэтэуэйБейонсе НоулзДжаред ЛетоГвинет ПэлтроуНатали ПортмандиетаВиктория Бекхэм
 
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