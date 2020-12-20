https://ria.ru/20201220/bekkhem-1590090832.html

Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за новой диеты

Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за новой диеты

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью, сообщает The Sun. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T10:18

2020-12-20T10:18

2020-12-20T13:48

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью, сообщает The Sun.Отмечается, что Бекхэм не так давно начала питаться в соответствии с новой диетой, употребляя большое количество рыбы. Причиной отравления могло стать включение в рацион рыбы-меча, которая содержит очень ядовитое соединение — метилртуть.Почувствовав недомогание, певица обратилась за медицинской помощью. Медики выяснили, что в ее организме зашкаливает уровень токсичного вещества и сделали ей промывку печени. По информации издания, сейчас Бекхэм чувствует себя хорошо. После инцидента она изменила диету, включив в нее больше лосося и уменьшив долю рыбы-меча и тунца.

https://ria.ru/20201218/williams-1589766285.html

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стиль жизни, виктория бекхэм, великобритания, в мире