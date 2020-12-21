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Наука
https://ria.ru/20201221/derevo-1590177989.html
Ученые назвали возраст самого старого дерева в России
Ученые назвали возраст самого старого дерева в России
Старейшее дерево России растет на острове Ольхон: лиственнице "Страж Ольхона" 777 лет, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:06
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наука
ольхон
республика дагестан
открытия - риа наука
псковская область
республика хакасия
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ИРКУТСК, 21 дек – РИА Новости. Старейшее дерево России растет на острове Ольхон: лиственнице "Страж Ольхона" 777 лет, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".В пятерку старейших деревьев России вошли два дерева Прибайкальского национального парка. Одно из них возглавило список. Составителями рейтинга выступили эксперты Центра древесных экспертиз "Здоровый лес"."Самым древним деревом признана лиственница "Страж Ольхона" возрастом 777 лет. Также в топ-5 старейших деревьев вошла сосна "Одинокий воин" возрастом 606 лет. Оба дерева произрастают на песчаных массивах острова Ольхон", - говорится в сообщении.Возраст деревьев определен во время совместной экспедиции участников партнерских программ "Деревья — памятники живой природы" и "Древо Байкала". Первооткрывателем старовозрастных деревьев на Ольхоне является доктор биологических наук Любовь Касьянова.Кроме ольхонских деревьев в список пяти старейших деревьев из национального реестра вошли сосна из Хакасии, дубы из Псковской области и Дагестана.
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ольхон
псковская область
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ольхон, республика дагестан, открытия - риа наука, псковская область, республика хакасия

Ученые назвали возраст самого старого дерева в России

11:06 21.12.2020 (обновлено: 11:27 21.12.2020)
 
CC0 / pasja1000 / Лиственница
Лиственница - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
CC0 / pasja1000 /
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 21 дек – РИА Новости. Старейшее дерево России растет на острове Ольхон: лиственнице "Страж Ольхона" 777 лет, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".
В пятерку старейших деревьев России вошли два дерева Прибайкальского национального парка. Одно из них возглавило список. Составителями рейтинга выступили эксперты Центра древесных экспертиз "Здоровый лес".
"Самым древним деревом признана лиственница "Страж Ольхона" возрастом 777 лет. Также в топ-5 старейших деревьев вошла сосна "Одинокий воин" возрастом 606 лет. Оба дерева произрастают на песчаных массивах острова Ольхон", - говорится в сообщении.
Возраст деревьев определен во время совместной экспедиции участников партнерских программ "Деревья — памятники живой природы" и "Древо Байкала". Первооткрывателем старовозрастных деревьев на Ольхоне является доктор биологических наук Любовь Касьянова.
Кроме ольхонских деревьев в список пяти старейших деревьев из национального реестра вошли сосна из Хакасии, дубы из Псковской области и Дагестана.
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НаукаОльхонРеспублика ДагестанОткрытия - РИА НаукаПсковская областьРеспублика Хакасия
 
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