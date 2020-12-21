https://ria.ru/20201221/derevo-1590177989.html

Ученые назвали возраст самого старого дерева в России

Ученые назвали возраст самого старого дерева в России

Старейшее дерево России растет на острове Ольхон: лиственнице "Страж Ольхона" 777 лет, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:06

2020-12-21T11:06

2020-12-21T11:27

наука

ольхон

республика дагестан

открытия - риа наука

псковская область

республика хакасия

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ИРКУТСК, 21 дек – РИА Новости. Старейшее дерево России растет на острове Ольхон: лиственнице "Страж Ольхона" 777 лет, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".В пятерку старейших деревьев России вошли два дерева Прибайкальского национального парка. Одно из них возглавило список. Составителями рейтинга выступили эксперты Центра древесных экспертиз "Здоровый лес"."Самым древним деревом признана лиственница "Страж Ольхона" возрастом 777 лет. Также в топ-5 старейших деревьев вошла сосна "Одинокий воин" возрастом 606 лет. Оба дерева произрастают на песчаных массивах острова Ольхон", - говорится в сообщении.Возраст деревьев определен во время совместной экспедиции участников партнерских программ "Деревья — памятники живой природы" и "Древо Байкала". Первооткрывателем старовозрастных деревьев на Ольхоне является доктор биологических наук Любовь Касьянова.Кроме ольхонских деревьев в список пяти старейших деревьев из национального реестра вошли сосна из Хакасии, дубы из Псковской области и Дагестана.

https://ria.ru/20201128/derevo-1586730642.html

ольхон

псковская область

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольхон, республика дагестан, открытия - риа наука, псковская область, республика хакасия