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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201221/dela-1590275383.html
Против Тихановской возбудили дело о создании экстремистского формирования
Против Тихановской возбудили дело о создании экстремистского формирования
Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против членов Координационного совета оппозиции, сообщила пресс-служба ведомства в своем в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:37
2020-12-21T19:42
протесты в белоруссии
сергей дылевский
павел латушко
светлана тихановская
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МИНСК, 21 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против членов Координационного совета оппозиции, сообщила пресс-служба ведомства в своем в Telegram-канале.Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Максима Знака, Павла Латушко, Ольгу Ковалькову, Сергея Дылевского и "иных лиц" подозревают в "создании экстремистского формирования и руководства им, финансировании его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем".Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных первой частью статьи 361 "Создание экстремистского формирования", третьей частью статьи 361 "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и первой частью статьи 357 "Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем".В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, опередив Светлану Тихановскую. В республике начались протестные акции, которые продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — по воскресеньям.По инициативе Тихановской, которую оппозиция считает избранным лидером, в стране создали Координационный совет по транзиту власти. Его представители требуют назначения новых выборов и переговоров.Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призывах к захвату власти. Большинство членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в том числе сама Тихановская (она уехала в Литву сразу после выборов).
https://ria.ru/20201220/belorussiya-1590116429.html
https://ria.ru/20201218/tikhanovskaya-1589891194.html
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сергей дылевский, павел латушко, светлана тихановская, белоруссия

Против Тихановской возбудили дело о создании экстремистского формирования

18:37 21.12.2020 (обновлено: 19:42 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 21 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против членов Координационного совета оппозиции, сообщила пресс-служба ведомства в своем в Telegram-канале.
Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Максима Знака, Павла Латушко, Ольгу Ковалькову, Сергея Дылевского и "иных лиц" подозревают в "создании экстремистского формирования и руководства им, финансировании его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем".
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 16:15Протесты в Белоруссии
В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных первой частью статьи 361 "Создание экстремистского формирования", третьей частью статьи 361 "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и первой частью статьи 357 "Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем".
В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, опередив Светлану Тихановскую. В республике начались протестные акции, которые продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — по воскресеньям.
По инициативе Тихановской, которую оппозиция считает избранным лидером, в стране создали Координационный совет по транзиту власти. Его представители требуют назначения новых выборов и переговоров.
Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призывах к захвату власти. Большинство членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в том числе сама Тихановская (она уехала в Литву сразу после выборов).
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 13:44
На Украине выдвинули ультиматум Тихановской
 
Протесты в БелоруссииСергей ДылевскийПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяБелоруссия
 
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