Против Тихановской возбудили дело о создании экстремистского формирования
18:37 21.12.2020 (обновлено: 19:42 21.12.2020)
МИНСК, 21 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против членов Координационного совета оппозиции, сообщила пресс-служба ведомства в своем в Telegram-канале.
Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Максима Знака, Павла Латушко, Ольгу Ковалькову, Сергея Дылевского и "иных лиц" подозревают в "создании экстремистского формирования и руководства им, финансировании его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем".
Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных первой частью статьи 361 "Создание экстремистского формирования", третьей частью статьи 361 "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и первой частью статьи 357 "Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем".
В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, опередив Светлану Тихановскую. В республике начались протестные акции, которые продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — по воскресеньям.
По инициативе Тихановской, которую оппозиция считает избранным лидером, в стране создали Координационный совет по транзиту власти. Его представители требуют назначения новых выборов и переговоров.
Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призывах к захвату власти. Большинство членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в том числе сама Тихановская (она уехала в Литву сразу после выборов).
18 декабря, 13:44На Украине выдвинули ультиматум Тихановской