https://ria.ru/20201221/dela-1590275383.html

Против Тихановской возбудили дело о создании экстремистского формирования

Против Тихановской возбудили дело о создании экстремистского формирования

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против членов Координационного совета оппозиции, сообщила пресс-служба ведомства в своем в... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T18:37

2020-12-21T18:37

2020-12-21T19:42

протесты в белоруссии

сергей дылевский

павел латушко

светлана тихановская

белоруссия

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МИНСК, 21 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против членов Координационного совета оппозиции, сообщила пресс-служба ведомства в своем в Telegram-канале.Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Максима Знака, Павла Латушко, Ольгу Ковалькову, Сергея Дылевского и "иных лиц" подозревают в "создании экстремистского формирования и руководства им, финансировании его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем".Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных первой частью статьи 361 "Создание экстремистского формирования", третьей частью статьи 361 "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и первой частью статьи 357 "Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем".В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, опередив Светлану Тихановскую. В республике начались протестные акции, которые продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — по воскресеньям.По инициативе Тихановской, которую оппозиция считает избранным лидером, в стране создали Координационный совет по транзиту власти. Его представители требуют назначения новых выборов и переговоров.Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призывах к захвату власти. Большинство членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в том числе сама Тихановская (она уехала в Литву сразу после выборов).

https://ria.ru/20201220/belorussiya-1590116429.html

https://ria.ru/20201218/tikhanovskaya-1589891194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей дылевский, павел латушко, светлана тихановская, белоруссия