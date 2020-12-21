Армения опровергла слухи о выводе войск из сел рядом с Азербайджаном
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ЕРЕВАН, 21 дек – РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло распространяемые в соцсетях слухи о планируемом выводе войск из двух сел на границе с Азербайджаном ввиду якобы перехода этих территорий под контроль Баку.
Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация о том, что одному из армянских армейских корпусов поручено покинуть два села на севере страны для их передачи Азербайджану.
"Министерство обороны решительно опровергает распространяемую информацию о том, что есть распоряжение о выводе воинских подразделений из двух сел Тавушской области и о том, что якобы эти села перейдут под контроль Азербайджана", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.