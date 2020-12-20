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В Госдуме разработают законопроект о зарплате для родителей
В Госдуме разработают законопроект о зарплате для родителей
"Справедливая Россия" подготовит законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты семьям детей в возрасте до 18 лет, написал в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-20T23:40
2020-12-21T03:13
ярослав нилов
справедливая россия
госдума рф
олег шеин
франция
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Справедливая Россия" подготовит законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты семьям детей в возрасте до 18 лет, написал в своем Telegram-канале депутат Государственной думы РФ от этой фракции Олег Шеин.Парламентарий отметил, что его высказывание по данному вопросу вызвало значительный резонанс. При этом идею поддержали глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, члены Общественной палаты РФ и Национальный родительский комитет.Шеин напомнил, что когда в середине 2000-х годов "Справедливая Россия" выдвинула идею выплаты материнского капитала, в это "тоже никто не верил".Депутат добавил, что подобные выплаты существуют во Франции, решившей, в отличии от России, демографическую проблему.
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ярослав нилов, справедливая россия, госдума рф, олег шеин, франция, общество

В Госдуме разработают законопроект о зарплате для родителей

23:40 20.12.2020 (обновлено: 03:13 21.12.2020)
 
© Fotolia / ilfotokunstСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© Fotolia / ilfotokunst
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Справедливая Россия" подготовит законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты семьям детей в возрасте до 18 лет, написал в своем Telegram-канале депутат Государственной думы РФ от этой фракции Олег Шеин.
Парламентарий отметил, что его высказывание по данному вопросу вызвало значительный резонанс. При этом идею поддержали глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, члены Общественной палаты РФ и Национальный родительский комитет.
Шеин напомнил, что когда в середине 2000-х годов "Справедливая Россия" выдвинула идею выплаты материнского капитала, в это "тоже никто не верил".
Депутат добавил, что подобные выплаты существуют во Франции, решившей, в отличии от России, демографическую проблему.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 12:16Новый год—2021
Мишустин рассказал о средствах на выплаты семьям с детьми до семи лет
 
Ярослав НиловСправедливая РоссияГосдума РФОлег ШеинФранцияОбщество
 
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