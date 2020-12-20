https://ria.ru/20201220/zarplata-1590144700.html

В Госдуме разработают законопроект о зарплате для родителей

В Госдуме разработают законопроект о зарплате для родителей

"Справедливая Россия" подготовит законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты семьям детей в возрасте до 18 лет, написал в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-20T23:40

2020-12-20T23:40

2020-12-21T03:13

ярослав нилов

справедливая россия

госдума рф

олег шеин

франция

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Справедливая Россия" подготовит законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты семьям детей в возрасте до 18 лет, написал в своем Telegram-канале депутат Государственной думы РФ от этой фракции Олег Шеин.Парламентарий отметил, что его высказывание по данному вопросу вызвало значительный резонанс. При этом идею поддержали глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, члены Общественной палаты РФ и Национальный родительский комитет.Шеин напомнил, что когда в середине 2000-х годов "Справедливая Россия" выдвинула идею выплаты материнского капитала, в это "тоже никто не верил".Депутат добавил, что подобные выплаты существуют во Франции, решившей, в отличии от России, демографическую проблему.

https://ria.ru/20201218/mishustin-1589868071.html

франция

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ярослав нилов, справедливая россия, госдума рф, олег шеин, франция, общество