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В Госдуме разработают законопроект о зарплате для родителей
В Госдуме разработают законопроект о зарплате для родителей
"Справедливая Россия" подготовит законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты семьям детей в возрасте до 18 лет, написал в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-20T23:40
2020-12-20T23:40
2020-12-21T03:13
ярослав нилов
справедливая россия
госдума рф
олег шеин
франция
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Справедливая Россия" подготовит законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты семьям детей в возрасте до 18 лет, написал в своем Telegram-канале депутат Государственной думы РФ от этой фракции Олег Шеин.Парламентарий отметил, что его высказывание по данному вопросу вызвало значительный резонанс. При этом идею поддержали глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, члены Общественной палаты РФ и Национальный родительский комитет.Шеин напомнил, что когда в середине 2000-х годов "Справедливая Россия" выдвинула идею выплаты материнского капитала, в это "тоже никто не верил".Депутат добавил, что подобные выплаты существуют во Франции, решившей, в отличии от России, демографическую проблему.
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ярослав нилов, справедливая россия, госдума рф, олег шеин, франция, общество