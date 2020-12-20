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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/voz-1590085162.html
ВОЗ изучает данные о новом штамме коронавируса в Великобритании
ВОЗ изучает данные о новом штамме коронавируса в Великобритании
ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса, выявленном в Великобритании. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T08:46
2020-12-20T10:11
распространение нового коронавируса
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в мире
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса, выявленном в Великобритании.В организации подчеркнули, что тесно контактируют с Лондоном. Британские специалисты делятся с ВОЗ результатами анализа и текущих исследований."Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях", — сообщила ВОЗ в Twitter.Ранее в Великобритании подтвердили, что новый тип коронавируса, выявленный в стране, может быть на 70 процентов заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом отмечается, что ничто не указывает на его повышенную опасность с точки зрения смертности или госпитализации.В субботу премьер Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также заявили власти Шотландии и Уэльса.Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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воз, великобритания, лондон, в мире

ВОЗ изучает данные о новом штамме коронавируса в Великобритании

08:46 20.12.2020 (обновлено: 10:11 20.12.2020)
 
© REUTERS / Toby MelvilleИнформационные плакаты с новыми ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции в Лондоне, Великобритания
Информационные плакаты с новыми ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© REUTERS / Toby Melville
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса, выявленном в Великобритании.
В организации подчеркнули, что тесно контактируют с Лондоном. Британские специалисты делятся с ВОЗ результатами анализа и текущих исследований.
"Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях", — сообщила ВОЗ в Twitter.
Ранее в Великобритании подтвердили, что новый тип коронавируса, выявленный в стране, может быть на 70 процентов заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом отмечается, что ничто не указывает на его повышенную опасность с точки зрения смертности или госпитализации.
В субботу премьер Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также заявили власти Шотландии и Уэльса.
Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗВеликобританияЛондонВ мире
 
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