https://ria.ru/20201220/ubiystvo-1590131256.html

В Петербурге убили ученого

В Петербурге убили ученого

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого накануне обнаружили около одного из домов по улице Замшина, сообщили в... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T19:20

2020-12-20T19:20

2020-12-20T19:33

дальневосточный федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого накануне обнаружили около одного из домов по улице Замшина, сообщили в пресс-службе ГУ СК по городу.По данным интернет-издания "Фонтанка", речь идет об убийстве биолога Александра Каганского.Против 45-летнего петербуржца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы.По данным Следственного комитета, 19 декабря в Петербурге обнаружили тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти. Имя потерпевшего в СК не уточнили.По информации Дальневосточного федерального университета, Александр Каганский — один из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия. Он работал над международный проектами, в том числе по геномной медицине. Каганский также занимался поиском лекарства от рака.

https://ria.ru/20201215/nevmenyaemaya-1589380935.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальневосточный федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия