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В Петербурге убили ученого
В Петербурге убили ученого
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого накануне обнаружили около одного из домов по улице Замшина, сообщили в... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T19:20
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дальневосточный федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого накануне обнаружили около одного из домов по улице Замшина, сообщили в пресс-службе ГУ СК по городу.По данным интернет-издания "Фонтанка", речь идет об убийстве биолога Александра Каганского.Против 45-летнего петербуржца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы.По данным Следственного комитета, 19 декабря в Петербурге обнаружили тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти. Имя потерпевшего в СК не уточнили.По информации Дальневосточного федерального университета, Александр Каганский — один из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия. Он работал над международный проектами, в том числе по геномной медицине. Каганский также занимался поиском лекарства от рака.
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дальневосточный федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге убили ученого

19:20 20.12.2020 (обновлено: 19:33 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого накануне обнаружили около одного из домов по улице Замшина, сообщили в пресс-службе ГУ СК по городу.
По данным интернет-издания "Фонтанка", речь идет об убийстве биолога Александра Каганского.
Против 45-летнего петербуржца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным Следственного комитета, 19 декабря в Петербурге обнаружили тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти. Имя потерпевшего в СК не уточнили.
По информации Дальневосточного федерального университета, Александр Каганский — один из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия. Он работал над международный проектами, в том числе по геномной медицине. Каганский также занимался поиском лекарства от рака.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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