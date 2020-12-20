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В Петербурге убили ученого
В Петербурге убили ученого
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого накануне обнаружили около одного из домов по улице Замшина, сообщили в... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T19:20
2020-12-20T19:20
2020-12-20T19:33
дальневосточный федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого накануне обнаружили около одного из домов по улице Замшина, сообщили в пресс-службе ГУ СК по городу.По данным интернет-издания "Фонтанка", речь идет об убийстве биолога Александра Каганского.Против 45-летнего петербуржца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы.По данным Следственного комитета, 19 декабря в Петербурге обнаружили тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти. Имя потерпевшего в СК не уточнили.По информации Дальневосточного федерального университета, Александр Каганский — один из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия. Он работал над международный проектами, в том числе по геномной медицине. Каганский также занимался поиском лекарства от рака.
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дальневосточный федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия