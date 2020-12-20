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https://ria.ru/20201220/siriya-1590103742.html
Детям в Дамаске и пригородах организовали елку в русских традициях
Детям в Дамаске и пригородах организовали елку в русских традициях
Посольство РФ в Дамаске совместно с Центром по примирению враждующих сторон и всероссийской организацией ветеранов "Боевое братство" организовали ряд... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T13:35
2020-12-20T13:35
новый год—2021
война в сирии
забадани
антиохийская православная церковь
дед мороз
русская православная церковь
боевое братство
дмитрий саблин
сирия
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ДАМАСК, 20 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Дамаске совместно с Центром по примирению враждующих сторон и всероссийской организацией ветеранов "Боевое братство" организовали ряд праздничных мероприятий для детей, проживающих в Дамаске и в освобожденных пригородах сирийской столицы."И детям, и взрослым, нужен праздник, даже в самое тяжелое время. Поэтому вместе с теплой одеждой для детей из Маалюли и других мест мы помогли нашим православным сирийским братьям нарядить и установить ёлки у храмов в Марьямии, в Дамаске, в Забадани. Дети радовались празднику и впервые увидели русского Деда Мороза, которого очень артистично сыграл офицер Центра примирения враждующих сторон", - рассказал РИА Новости первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.В день памяти святителя Николая Чудотворца в патриархии Антиохийской православной церкви прошел русский праздник для детей, организованный при содействии представительства Русской православной церкви в Дамаске и Русского центра науки и культуры. В поселении Марьями собрались дети-беженцы из Забадани, городка под Дамаском, который почти 6 лет был в руках боевиков и сейчас возрождается. Дети и их родители - прихожане храма Успения Богородицы, который в Забадани восстанавливает Россия, они долгое время находились вдали от своего родного города и надеются в ближайшее время вернуться домой.Гуманитарная группа "Боевого братства" привезла маленьким сирийцам рождественские подарки, в том числе от прихожан храма Воскресения Словущего на Успенском вражке, постоянных шефов воскресный школ Антиохийской православной церкви, а также письма и открытки от тверских школьников.На мероприятиях детей поздравили викарий патриарха Антиохийского и всего Востока, митрополит Селевкийский Ефрем, представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Великой Антиохии игумен Арсений (Соколов), атташе по культуре посольства России в САР.Новогодний детский праздник был также организован и в храме Святого Креста в Кесаа, самом большом храме Антиохийской православной церкви. На него были приглашены маленькие прихожане храма, дети из Армянской церкви и дети погибших сирийских военных.
https://ria.ru/20201209/yugra-1588377137.html
https://ria.ru/20201130/sayednaya-1586931285.html
забадани
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война в сирии, забадани, антиохийская православная церковь, дед мороз, русская православная церковь, боевое братство, дмитрий саблин, сирия, дамаск (город), в мире

Детям в Дамаске и пригородах организовали елку в русских традициях

13:35 20.12.2020
 
© РИА Новости / Павел БедняковДети в средней школе в районе Барза на северо-востоке Дамаска в Сирии
Дети в средней школе в районе Барза на северо-востоке Дамаска в Сирии - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ДАМАСК, 20 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Дамаске совместно с Центром по примирению враждующих сторон и всероссийской организацией ветеранов "Боевое братство" организовали ряд праздничных мероприятий для детей, проживающих в Дамаске и в освобожденных пригородах сирийской столицы.
"И детям, и взрослым, нужен праздник, даже в самое тяжелое время. Поэтому вместе с теплой одеждой для детей из Маалюли и других мест мы помогли нашим православным сирийским братьям нарядить и установить ёлки у храмов в Марьямии, в Дамаске, в Забадани. Дети радовались празднику и впервые увидели русского Деда Мороза, которого очень артистично сыграл офицер Центра примирения враждующих сторон", - рассказал РИА Новости первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.
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В день памяти святителя Николая Чудотворца в патриархии Антиохийской православной церкви прошел русский праздник для детей, организованный при содействии представительства Русской православной церкви в Дамаске и Русского центра науки и культуры. В поселении Марьями собрались дети-беженцы из Забадани, городка под Дамаском, который почти 6 лет был в руках боевиков и сейчас возрождается. Дети и их родители - прихожане храма Успения Богородицы, который в Забадани восстанавливает Россия, они долгое время находились вдали от своего родного города и надеются в ближайшее время вернуться домой.
Гуманитарная группа "Боевого братства" привезла маленьким сирийцам рождественские подарки, в том числе от прихожан храма Воскресения Словущего на Успенском вражке, постоянных шефов воскресный школ Антиохийской православной церкви, а также письма и открытки от тверских школьников.
На мероприятиях детей поздравили викарий патриарха Антиохийского и всего Востока, митрополит Селевкийский Ефрем, представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Великой Антиохии игумен Арсений (Соколов), атташе по культуре посольства России в САР.
Новогодний детский праздник был также организован и в храме Святого Креста в Кесаа, самом большом храме Антиохийской православной церкви. На него были приглашены маленькие прихожане храма, дети из Армянской церкви и дети погибших сирийских военных.
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Новый год—2021Война в СирииЗабаданиАнтиохийская православная церковьДед МорозРусская православная церковьБоевое братствоДмитрий СаблинСирияДамаск (город)В мире
 
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