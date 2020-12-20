Детям в Дамаске и пригородах организовали елку в русских традициях
ДАМАСК, 20 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Дамаске совместно с Центром по примирению враждующих сторон и всероссийской организацией ветеранов "Боевое братство" организовали ряд праздничных мероприятий для детей, проживающих в Дамаске и в освобожденных пригородах сирийской столицы.
"И детям, и взрослым, нужен праздник, даже в самое тяжелое время. Поэтому вместе с теплой одеждой для детей из Маалюли и других мест мы помогли нашим православным сирийским братьям нарядить и установить ёлки у храмов в Марьямии, в Дамаске, в Забадани. Дети радовались празднику и впервые увидели русского Деда Мороза, которого очень артистично сыграл офицер Центра примирения враждующих сторон", - рассказал РИА Новости первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.
В день памяти святителя Николая Чудотворца в патриархии Антиохийской православной церкви прошел русский праздник для детей, организованный при содействии представительства Русской православной церкви в Дамаске и Русского центра науки и культуры. В поселении Марьями собрались дети-беженцы из Забадани, городка под Дамаском, который почти 6 лет был в руках боевиков и сейчас возрождается. Дети и их родители - прихожане храма Успения Богородицы, который в Забадани восстанавливает Россия, они долгое время находились вдали от своего родного города и надеются в ближайшее время вернуться домой.
Гуманитарная группа "Боевого братства" привезла маленьким сирийцам рождественские подарки, в том числе от прихожан храма Воскресения Словущего на Успенском вражке, постоянных шефов воскресный школ Антиохийской православной церкви, а также письма и открытки от тверских школьников.
На мероприятиях детей поздравили викарий патриарха Антиохийского и всего Востока, митрополит Селевкийский Ефрем, представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Великой Антиохии игумен Арсений (Соколов), атташе по культуре посольства России в САР.
Новогодний детский праздник был также организован и в храме Святого Креста в Кесаа, самом большом храме Антиохийской православной церкви. На него были приглашены маленькие прихожане храма, дети из Армянской церкви и дети погибших сирийских военных.