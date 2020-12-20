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Главный хирург США прокомментировал ситуацию с новым штаммом коронавируса
Главный хирург США прокомментировал ситуацию с новым штаммом коронавируса
Генеральный хирург США Джером Адамс призвал внимательно отнестись к новому штамму коронавируса, который распространяется в Великобритании. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-20T20:21
2020-12-20T20:21
2020-12-21T02:05
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
марк адамс
коронавирусы
великобритания
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в мире
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Генеральный хирург США Джером Адамс призвал внимательно отнестись к новому штамму коронавируса, который распространяется в Великобритании."Вирусы мутируют постоянно. Если это более заразная мутация, это значит, что нам нужно быть намного более внимательными, пока мы ждем вакцинации", - сказал Адамс, чья должность примерно соответствует должности главного санитарного врача РФ, в эфире CBS.Вместе с тем, помощник министра здравоохранения, адмирал Бретт Джируар заявил в эфире CBS, что пока не видит оснований для дополнительных ограничений в США.Ранее Великобритания ужесточила ограничительные меры по коронавирусу в связи с новым штаммом коронавируса, который, по данным британских властей, может быть на 70% заразнее обычного. При этом нет данных, чтобы новая разновидность вызывала более тяжелое течение болезни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201220/koronavirus-1590130518.html
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, марк адамс, коронавирусы, великобритания, сша, в мире