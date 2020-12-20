Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/shtamm-1590135696.html
Главный хирург США прокомментировал ситуацию с новым штаммом коронавируса
Главный хирург США прокомментировал ситуацию с новым штаммом коронавируса
Генеральный хирург США Джером Адамс призвал внимательно отнестись к новому штамму коронавируса, который распространяется в Великобритании. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-20T20:21
2020-12-21T02:05
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
марк адамс
коронавирусы
великобритания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1920x0_80_0_0_d3fc015ffb0289f594e279fd07f50e36.jpg
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Генеральный хирург США Джером Адамс призвал внимательно отнестись к новому штамму коронавируса, который распространяется в Великобритании."Вирусы мутируют постоянно. Если это более заразная мутация, это значит, что нам нужно быть намного более внимательными, пока мы ждем вакцинации", - сказал Адамс, чья должность примерно соответствует должности главного санитарного врача РФ, в эфире CBS.Вместе с тем, помощник министра здравоохранения, адмирал Бретт Джируар заявил в эфире CBS, что пока не видит оснований для дополнительных ограничений в США.Ранее Великобритания ужесточила ограничительные меры по коронавирусу в связи с новым штаммом коронавируса, который, по данным британских властей, может быть на 70% заразнее обычного. При этом нет данных, чтобы новая разновидность вызывала более тяжелое течение болезни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201220/koronavirus-1590130518.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201220/koronavirus-1590119941.html
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_372:0:2628:1692_1920x0_80_0_0_3a793e90aed387854ffd74db90514fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, марк адамс, коронавирусы, великобритания, сша, в мире

Главный хирург США прокомментировал ситуацию с новым штаммом коронавируса

20:21 20.12.2020 (обновлено: 02:05 21.12.2020)
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© AP Photo / CDC
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Генеральный хирург США Джером Адамс призвал внимательно отнестись к новому штамму коронавируса, который распространяется в Великобритании.
"Вирусы мутируют постоянно. Если это более заразная мутация, это значит, что нам нужно быть намного более внимательными, пока мы ждем вакцинации", - сказал Адамс, чья должность примерно соответствует должности главного санитарного врача РФ, в эфире CBS.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
Вчера, 19:11
ВОЗ: новый штамм COVID-19 нашли еще в трех странах
Вместе с тем, помощник министра здравоохранения, адмирал Бретт Джируар заявил в эфире CBS, что пока не видит оснований для дополнительных ограничений в США.
Ранее Великобритания ужесточила ограничительные меры по коронавирусу в связи с новым штаммом коронавируса, который, по данным британских властей, может быть на 70% заразнее обычного. При этом нет данных, чтобы новая разновидность вызывала более тяжелое течение болезни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
Вчера, 17:01
"Порочный круг". В Германии предрекли появление новых мутаций COVID
 
Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19Марк АдамсКоронавирусыВеликобританияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
08:05В России успешно испытали летающую боевую машину десанта
08:01Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:55Власти Москвы предупредили автомобилистов о вечерних пробках
07:46На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком
07:43Трамп подписал временный бюджет на день, предотвратив шатдаун
07:29В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе
07:24СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна
07:22Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике
07:17В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака
07:15Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
07:13В Уфе произошел пожар на станции переливания крови
07:12Политики рассказали о планах на Новый год в пандемию COVID-19
07:09На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
06:34Страны мира закрывают сообщение с Британией из-за мутации коронавируса
06:10Диетологи посоветовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь
06:07Канада приостановила авиарейсы из Британии
06:05Россияне назвали желаемый размер пенсии
06:03В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик
06:00Помпео назвал "виновных" в нападении на "зеленую зону" в Багдаде
Лента новостейМолния