https://ria.ru/20201220/putin-1590108718.html

Путин призвал не допускать искажения роли спецслужб в разгроме нацизма

Путин призвал не допускать искажения роли спецслужб в разгроме нацизма

Президент России Владимир Путин призвал противостоять попыткам переписать историю и исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T14:42

2020-12-20T14:42

2020-12-20T15:33

ленинград

сталинград

москва

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал противостоять попыткам переписать историю и исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма.Президент в воскресенье посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России, которая отмечает свой вековой юбилей, и поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником."Наша общая задача - противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе замолчать или исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, в целом в обеспечении национальной безопасности, национальных интересов нашей страны", - заявил Путин.Он отметил, что в одном боевом строю с сотрудниками СВР стоят представители всех российских органов безопасности. Обращаясь к ним, президент подчеркнул: "Мы по праву гордимся славными страницами истории ваших ведомств"."В год 75-летия великой Победы склоняем головы перед памятью всех, кто поднимал бойцов в атаку; в частях, сформированных из сотрудников органов безопасности, в самом пекле сражался на передовой, защищая Москву, Ленинград, Сталинград, сражаясь под Курском, на других важнейших направлениях Великой Отечественной; создавал партизанские отряды и выполнял ответственные задания в тылу, ликвидировал шпионов, предателей и диверсантов", - сказал Путин.По мнению специалистов, наибольшее число мифов о работе советских спецслужб в годы Великой Отечественной войны связано с деятельностью военной контрразведки СМЕРШ (от "Смерть шпионам!").Вопреки "фейкам" о том, что СМЕРШ выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной Армии, военные контрразведчики помимо выполнения своих прямых обязанностей участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Сотрудники контрразведки воевали вместе с военнослужащими Красной Армии, так же с ними шли в атаку и так же гибли. И количество потерь среди сотрудников СМЕРШа в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.Как указывают специалисты, основное достижение СМЕРШа состоит в том, что ни одна операция Красной Армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной Армии, ни в ее тылу, на что надеялись гитлеровцы. Фактически, благодаря созданию СМЕРШа, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, созданному гитлеровцами и в течение многих лет отточенному в разных странах.

https://ria.ru/20201217/razvedka-1589604184.html

https://ria.ru/20201121/smersh-1585687129.html

https://ria.ru/20201124/natsizm-1586061923.html

сталинград

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ленинград, сталинград, москва, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин