В Лондоне в ходе акции "ковид-диссидентов" задержали 29 человек
© РИА Новости / Густаво ВальентеПолиция задерживает протестующего против мер по борьбе с коронавирусом у Кингс-Кросс-Сент-Панкрас в Лондоне
ЛОНДОН, 20 дек – РИА Новости, Мария Табак. Двадцать девять человек задержаны в ходе очередной акции протеста "ковид-диссидентов" в Лондоне, организатору акции грозит штраф в 10 тысяч фунтов стерлингов, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
"Всего были во время протеста задержаны 29 человек. Пятеро полицейских пострадали, никто серьезно. Троим из задержанных предъявлены обвинения в соответствии с законом об охране общественного здоровья за участие в собрании двух или более человек. Все трое также обвиняются в нападении на сотрудника экстренных служб", - говорится в сообщении.
Остальным задержанным выписаны штрафы. Также выписаны штрафы еще нескольким участникам протеста, которые не были задержаны.
Всего в акции протеста на Парламентской площади приняли участие порядка 150 человек.
Между тем, накануне, после объявления премьер-министром Борисом Джонсоном о фактическом введении локдауна в Лондоне с полуночи воскресенья, тысячи жителей столицы устремились на вокзалы в попытке покинуть город до того, как запрет на въезд и выезд вступит в силу. На дорогах накануне вечером также образовались многокилометровые пробки. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал такое поведение лондонцев "совершенно безответственным".
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