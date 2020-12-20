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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/protesty-1590114443.html
В Лондоне в ходе акции "ковид-диссидентов" задержали 29 человек
В Лондоне в ходе акции "ковид-диссидентов" задержали 29 человек
Двадцать девять человек задержаны в ходе очередной акции протеста "ковид-диссидентов" в Лондоне, организатору акции грозит штраф в 10 тысяч фунтов стерлингов,... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T15:50
2020-12-20T15:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
скотленд-ярд
лондон
в мире
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ЛОНДОН, 20 дек – РИА Новости, Мария Табак. Двадцать девять человек задержаны в ходе очередной акции протеста "ковид-диссидентов" в Лондоне, организатору акции грозит штраф в 10 тысяч фунтов стерлингов, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда."Всего были во время протеста задержаны 29 человек. Пятеро полицейских пострадали, никто серьезно. Троим из задержанных предъявлены обвинения в соответствии с законом об охране общественного здоровья за участие в собрании двух или более человек. Все трое также обвиняются в нападении на сотрудника экстренных служб", - говорится в сообщении.Остальным задержанным выписаны штрафы. Также выписаны штрафы еще нескольким участникам протеста, которые не были задержаны.Всего в акции протеста на Парламентской площади приняли участие порядка 150 человек.Между тем, накануне, после объявления премьер-министром Борисом Джонсоном о фактическом введении локдауна в Лондоне с полуночи воскресенья, тысячи жителей столицы устремились на вокзалы в попытке покинуть город до того, как запрет на въезд и выезд вступит в силу. На дорогах накануне вечером также образовались многокилометровые пробки. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал такое поведение лондонцев "совершенно безответственным".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, борис джонсон, скотленд-ярд, лондон, в мире

В Лондоне в ходе акции "ковид-диссидентов" задержали 29 человек

15:50 20.12.2020
 
© РИА Новости / Густаво ВальентеПолиция задерживает протестующего против мер по борьбе с коронавирусом у Кингс-Кросс-Сент-Панкрас в Лондоне
Полиция задерживает протестующего против мер по борьбе с коронавирусом у Кингс-Кросс-Сент-Панкрас в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 20 дек – РИА Новости, Мария Табак. Двадцать девять человек задержаны в ходе очередной акции протеста "ковид-диссидентов" в Лондоне, организатору акции грозит штраф в 10 тысяч фунтов стерлингов, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
"Всего были во время протеста задержаны 29 человек. Пятеро полицейских пострадали, никто серьезно. Троим из задержанных предъявлены обвинения в соответствии с законом об охране общественного здоровья за участие в собрании двух или более человек. Все трое также обвиняются в нападении на сотрудника экстренных служб", - говорится в сообщении.
Остальным задержанным выписаны штрафы. Также выписаны штрафы еще нескольким участникам протеста, которые не были задержаны.
Всего в акции протеста на Парламентской площади приняли участие порядка 150 человек.
Между тем, накануне, после объявления премьер-министром Борисом Джонсоном о фактическом введении локдауна в Лондоне с полуночи воскресенья, тысячи жителей столицы устремились на вокзалы в попытке покинуть город до того, как запрет на въезд и выезд вступит в силу. На дорогах накануне вечером также образовались многокилометровые пробки. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал такое поведение лондонцев "совершенно безответственным".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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