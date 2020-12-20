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Локализована протечка на водопроводе в центре Москвы
Локализована протечка на водопроводе в центре Москвы
Протечка водопроводной сети произошла в центре Москвы, она локализована, проводится уборка территории, сообщили РИА Новости в Мосводоканале. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-20T17:16
2020-12-20T17:16
2020-12-28T19:18
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МОСКВА 20 дек — РИА Новости. Протечка водопроводной сети произошла в центре Москвы, она локализована, проводится уборка территории, сообщили РИА Новости в Мосводоканале.Ранее столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что перекрыто движение по Скатертному переулку на участке от Мерзляковского переулка и по Медвежьему переулку от Столового переулка. На месте работают аварийные службы."Произошла утечка на водопроводной сети. Специалисты Мосводоканала оперативно ее локализовали. В настоящее время проводятся работы по уборке территории", - рассказали в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20200225/1565159782.html
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