https://ria.ru/20201220/protechka-1591289399.html

Локализована протечка на водопроводе в центре Москвы

Локализована протечка на водопроводе в центре Москвы

Протечка водопроводной сети произошла в центре Москвы, она локализована, проводится уборка территории, сообщили РИА Новости в Мосводоканале. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-20T17:16

2020-12-20T17:16

2020-12-28T19:18

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МОСКВА 20 дек — РИА Новости. Протечка водопроводной сети произошла в центре Москвы, она локализована, проводится уборка территории, сообщили РИА Новости в Мосводоканале.Ранее столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что перекрыто движение по Скатертному переулку на участке от Мерзляковского переулка и по Медвежьему переулку от Столового переулка. На месте работают аварийные службы."Произошла утечка на водопроводной сети. Специалисты Мосводоканала оперативно ее локализовали. В настоящее время проводятся работы по уборке территории", - рассказали в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20200225/1565159782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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