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Локализована протечка на водопроводе в центре Москвы
Локализована протечка на водопроводе в центре Москвы
Протечка водопроводной сети произошла в центре Москвы, она локализована, проводится уборка территории, сообщили РИА Новости в Мосводоканале. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-20T17:16
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москва сегодня: мегаполис для жизни
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москва
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МОСКВА 20 дек — РИА Новости. Протечка водопроводной сети произошла в центре Москвы, она локализована, проводится уборка территории, сообщили РИА Новости в Мосводоканале.Ранее столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что перекрыто движение по Скатертному переулку на участке от Мерзляковского переулка и по Медвежьему переулку от Столового переулка. На месте работают аварийные службы."Произошла утечка на водопроводной сети. Специалисты Мосводоканала оперативно ее локализовали. В настоящее время проводятся работы по уборке территории", - рассказали в пресс-службе.
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городское хозяйство москвы, москва, мосводоканал

Локализована протечка на водопроводе в центре Москвы

17:16 20.12.2020 (обновлено: 19:18 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин осмотрел ход работ по реконструкции водопровода на Садовом кольце в Москве
Мэр Москвы С. Собянин осмотрел ход работ по реконструкции водопровода на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Читать ria.ru в
МОСКВА 20 дек — РИА Новости. Протечка водопроводной сети произошла в центре Москвы, она локализована, проводится уборка территории, сообщили РИА Новости в Мосводоканале.
Ранее столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что перекрыто движение по Скатертному переулку на участке от Мерзляковского переулка и по Медвежьему переулку от Столового переулка. На месте работают аварийные службы.
Реконструкция водопровода в районе Арбата в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2020
25 февраля, 10:52Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве реконструировали водопровод в районе Арбата
"Произошла утечка на водопроводной сети. Специалисты Мосводоканала оперативно ее локализовали. В настоящее время проводятся работы по уборке территории", - рассказали в пресс-службе.
 
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