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В Германии предупредили об опасных последствиях мутации коронавируса
В Германии предупредили об опасных последствиях мутации коронавируса
Эксперт Социал-демократической партии Германии, депутат бундестага, эпидемиолог Карл Лаутербах рассказал, к чему приведет возникновение нового "британского"... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-20T16:35
2020-12-21T02:05
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперт Социал-демократической партии Германии, депутат бундестага, эпидемиолог Карл Лаутербах рассказал, к чему приведет возникновение нового "британского" штамма коронавируса. Об этом сообщает RND.По словам Лаутербаха, новая мутация может повысить риск заражения. Есть и другие последствия — в частности, возникновение более опасных штаммов. Он также назвал нонсенсом стремление создать коллективный иммунитет "естественным путем". Ранее в Британии сообщили о появлении в стране нового типа коронавируса, который может быть на 70 процентов заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом отмечается, что ничто не указывает на его повышенную опасность с точки зрения смертности или госпитализации.Накануне премьер Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер заявили власти Шотландии и Уэльса.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено почти 75 миллионов человек, из которых около 1,7 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии. В Британии заразились более двух миллионов человек и почти 68 тысяч скончались. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, германия, в мире

В Германии предупредили об опасных последствиях мутации коронавируса

16:35 20.12.2020 (обновлено: 02:05 21.12.2020)
 
© REUTERS / Francis MascarenhasВакцина COVISHIELD компании AstraZeneca
Вакцина COVISHIELD компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© REUTERS / Francis Mascarenhas
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперт Социал-демократической партии Германии, депутат бундестага, эпидемиолог Карл Лаутербах рассказал, к чему приведет возникновение нового "британского" штамма коронавируса. Об этом сообщает RND.
По словам Лаутербаха, новая мутация может повысить риск заражения. Есть и другие последствия — в частности, возникновение более опасных штаммов.
"Это своего рода порочный круг: чем больше инфекций, тем больше возможностей для мутаций и, следовательно, больше мутаций. Это, в свою очередь, приводит к большему количеству инфекций. Так продолжается и продолжается", — пояснил Лаутербах.
Он также назвал нонсенсом стремление создать коллективный иммунитет "естественным путем".
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Ранее в Британии сообщили о появлении в стране нового типа коронавируса, который может быть на 70 процентов заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом отмечается, что ничто не указывает на его повышенную опасность с точки зрения смертности или госпитализации.
Накануне премьер Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер заявили власти Шотландии и Уэльса.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено почти 75 миллионов человек, из которых около 1,7 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии. В Британии заразились более двух миллионов человек и почти 68 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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