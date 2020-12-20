https://ria.ru/20201220/posledstviya-1590117941.html

В Германии предупредили об опасных последствиях мутации коронавируса

В Германии предупредили об опасных последствиях мутации коронавируса

Эксперт Социал-демократической партии Германии, депутат бундестага, эпидемиолог Карл Лаутербах рассказал, к чему приведет возникновение нового "британского"... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-20T16:35

2020-12-20T16:35

2020-12-21T02:05

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

германия

в мире

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперт Социал-демократической партии Германии, депутат бундестага, эпидемиолог Карл Лаутербах рассказал, к чему приведет возникновение нового "британского" штамма коронавируса. Об этом сообщает RND.По словам Лаутербаха, новая мутация может повысить риск заражения. Есть и другие последствия — в частности, возникновение более опасных штаммов. Он также назвал нонсенсом стремление создать коллективный иммунитет "естественным путем". Ранее в Британии сообщили о появлении в стране нового типа коронавируса, который может быть на 70 процентов заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом отмечается, что ничто не указывает на его повышенную опасность с точки зрения смертности или госпитализации.Накануне премьер Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер заявили власти Шотландии и Уэльса.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено почти 75 миллионов человек, из которых около 1,7 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии. В Британии заразились более двух миллионов человек и почти 68 тысяч скончались. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201219/coronavirus-1590059969.html

великобритания

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, германия, в мире