https://ria.ru/20201220/peterburg-1590096106.html
Избитую девушку выбросили с балкона пятого этажа в Петербурге
Избитую девушку выбросили с балкона пятого этажа в Петербурге
Житель Санкт-Петербурга избил и выбросил с балкона пятого этажа девушку, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T11:29
2020-12-20T11:29
2020-12-20T13:05
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга избил и выбросил с балкона пятого этажа девушку, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."Полицейскими установлено, что 41-летний неработающий гражданин, находясь в своей комнате в общежитии, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил находившуюся в гостях 27-летнюю петербурженку, после чего сбросил ее с балкона пятого этажа. Потерпевшая с многочисленными травмами в тяжелом состоянии госпитализирована", — говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ранее был неоднократно судим. Он был задержан на месте преступления и доставлен в территориальный отдел полиции.ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости.
Житель Санкт-Петербурга
избил и выбросил с балкона пятого этажа девушку, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейскими установлено, что 41-летний неработающий гражданин, находясь в своей комнате в общежитии, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил находившуюся в гостях 27-летнюю петербурженку, после чего сбросил ее с балкона пятого этажа. Потерпевшая с многочисленными травмами в тяжелом состоянии госпитализирована", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ранее был неоднократно судим. Он был задержан на месте преступления и доставлен в территориальный отдел полиции.
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.