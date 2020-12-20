https://ria.ru/20201220/peterburg-1590096106.html

Избитую девушку выбросили с балкона пятого этажа в Петербурге

Избитую девушку выбросили с балкона пятого этажа в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга избил и выбросил с балкона пятого этажа девушку, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T11:29

2020-12-20T11:29

2020-12-20T13:05

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга избил и выбросил с балкона пятого этажа девушку, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."Полицейскими установлено, что 41-летний неработающий гражданин, находясь в своей комнате в общежитии, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил находившуюся в гостях 27-летнюю петербурженку, после чего сбросил ее с балкона пятого этажа. Потерпевшая с многочисленными травмами в тяжелом состоянии госпитализирована", — говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ранее был неоднократно судим. Он был задержан на месте преступления и доставлен в территориальный отдел полиции.ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

https://ria.ru/20201125/peterburg-1586229345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия