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Избитую девушку выбросили с балкона пятого этажа в Петербурге
Избитую девушку выбросили с балкона пятого этажа в Петербурге
Житель Санкт-Петербурга избил и выбросил с балкона пятого этажа девушку, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T11:29
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гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга избил и выбросил с балкона пятого этажа девушку, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."Полицейскими установлено, что 41-летний неработающий гражданин, находясь в своей комнате в общежитии, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил находившуюся в гостях 27-летнюю петербурженку, после чего сбросил ее с балкона пятого этажа. Потерпевшая с многочисленными травмами в тяжелом состоянии госпитализирована", — говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ранее был неоднократно судим. Он был задержан на месте преступления и доставлен в территориальный отдел полиции.ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
https://ria.ru/20201125/peterburg-1586229345.html
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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Избитую девушку выбросили с балкона пятого этажа в Петербурге

11:29 20.12.2020 (обновлено: 13:05 20.12.2020)
 
© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи у здания Петроградского районного суда
Автомобиль скорой помощи у здания Петроградского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга избил и выбросил с балкона пятого этажа девушку, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейскими установлено, что 41-летний неработающий гражданин, находясь в своей комнате в общежитии, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил находившуюся в гостях 27-летнюю петербурженку, после чего сбросил ее с балкона пятого этажа. Потерпевшая с многочисленными травмами в тяжелом состоянии госпитализирована", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ранее был неоднократно судим. Он был задержан на месте преступления и доставлен в территориальный отдел полиции.
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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