https://ria.ru/20201220/nazvanie-1590136515.html

Центр Чумакова раскрыл шутливый вариант названия своей вакцины

Центр Чумакова раскрыл шутливый вариант названия своей вакцины

Молодые сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук в шутку... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T20:32

2020-12-20T20:32

2020-12-20T20:32

распространение нового коронавируса

центр им. м. п. чумакова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российская академия наук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575785571_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_17c82254003183f1c48eeed1b1f4417f.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Молодые сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук в шутку предложили назвать разработанную ими вакцину от коронавируса "ЧуВак", сообщил генеральный директор Центра Айрат Ишмухаметов.В интервью "Российской газете" Ишмухаметов рассказал, что у новой вакцины пока нет официального названия, но "идет внутренняя дискуссия". "Создавали вакцину люди молодые, креативные, с юмором, поэтому мне даже неловко открывать некоторые предложения, которые есть в копилке. У нас в запасе еще недели две-три - имя присваивается после проведения регистрации, и я надеюсь, что найдем подходящее название", - сказал Ишмухаметов.Он согласился открыть одну из таких шутливых версий."От наших молодых разработчиков есть такое предложение: ЧуВак - Чумаков-вакцина. В общем, имеет право быть, почему нет?", - рассказал Ишмухаметов. "Но тут все же и вопрос этики, и то, что определяет потенциал коммерческого использования. Так что будем думать", - добавил он.В Центре имени Чумакова разработана так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр им. м. п. чумакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российская академия наук, общество