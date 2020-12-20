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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/nazvanie-1590136515.html
Центр Чумакова раскрыл шутливый вариант названия своей вакцины
Центр Чумакова раскрыл шутливый вариант названия своей вакцины
Молодые сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук в шутку... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T20:32
2020-12-20T20:32
распространение нового коронавируса
центр им. м. п. чумакова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Молодые сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук в шутку предложили назвать разработанную ими вакцину от коронавируса "ЧуВак", сообщил генеральный директор Центра Айрат Ишмухаметов.В интервью "Российской газете" Ишмухаметов рассказал, что у новой вакцины пока нет официального названия, но "идет внутренняя дискуссия". "Создавали вакцину люди молодые, креативные, с юмором, поэтому мне даже неловко открывать некоторые предложения, которые есть в копилке. У нас в запасе еще недели две-три - имя присваивается после проведения регистрации, и я надеюсь, что найдем подходящее название", - сказал Ишмухаметов.Он согласился открыть одну из таких шутливых версий."От наших молодых разработчиков есть такое предложение: ЧуВак - Чумаков-вакцина. В общем, имеет право быть, почему нет?", - рассказал Ишмухаметов. "Но тут все же и вопрос этики, и то, что определяет потенциал коммерческого использования. Так что будем думать", - добавил он.В Центре имени Чумакова разработана так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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центр им. м. п. чумакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российская академия наук, общество

Центр Чумакова раскрыл шутливый вариант названия своей вакцины

20:32 20.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19
Испытания и производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Молодые сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук в шутку предложили назвать разработанную ими вакцину от коронавируса "ЧуВак", сообщил генеральный директор Центра Айрат Ишмухаметов.
В интервью "Российской газете" Ишмухаметов рассказал, что у новой вакцины пока нет официального названия, но "идет внутренняя дискуссия". "Создавали вакцину люди молодые, креативные, с юмором, поэтому мне даже неловко открывать некоторые предложения, которые есть в копилке. У нас в запасе еще недели две-три - имя присваивается после проведения регистрации, и я надеюсь, что найдем подходящее название", - сказал Ишмухаметов.
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Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
Он согласился открыть одну из таких шутливых версий.
"От наших молодых разработчиков есть такое предложение: ЧуВак - Чумаков-вакцина. В общем, имеет право быть, почему нет?", - рассказал Ишмухаметов. "Но тут все же и вопрос этики, и то, что определяет потенциал коммерческого использования. Так что будем думать", - добавил он.
В Центре имени Чумакова разработана так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЦентр им. М. П. ЧумаковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийская академия наукОбщество
 
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