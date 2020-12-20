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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/london-1590141007.html
Лондон оказался в транспортном вакууме
Лондон оказался в транспортном вакууме
Лондон перед праздниками оказался почти в полном вакууме: последняя надежда тех, кто планировал провести Рождество в Европе, рухнула после объявления Францией о РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-20T21:44
2020-12-21T02:04
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
лондон
италия
париж
в мире
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ЛОНДОН, 20 дек – РИА Новости, Мария Табак. Лондон перед праздниками оказался почти в полном вакууме: последняя надежда тех, кто планировал провести Рождество в Европе, рухнула после объявления Францией о том, что она на 48 часов закрывает границу с Британией.В субботу вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что Лондон и юго-восток страны переходит, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. В ответ на это Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия, Германия и ряд других стран объявили о закрытии границ с Великобританией.Все билеты на поезда "Евростар" в Париж раскуплены до 25 декабря включительно: эта ситуация повторяется из года в год, однако в этом году спрос подогрел как введенный в Лондоне карантин, так и введение одной страной за другой запрета на транспортное сообщение с Великобританией. После отмены всех поездов между Лондоном, Брюсселем и Амстердамом на воскресенье и понедельник "последней надеждой" жителей Лондона остается Париж: поезда отбывают заполненные битком.На авиарейсы желающим нарушить правительственный запрет и все же уехать из Лондона на праздники рассчитывать трудно: за день в лондонских аэропортах были отменены сотни рейсов.Только что стало известно, что и Франция с полуночи также приостанавливает авиасообщение с Великобританией.Накануне, после объявления Джонсоном о фактическом введении локдауна в Лондоне с полуночи воскресенья, тысячи жителей столицы устремились на вокзалы в попытке покинуть город до того, как запрет на въезд и выезд вступит в силу. На дорогах накануне вечером также образовались многокилометровые пробки. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал такое поведение лондонцев "совершенно безответственным".В воскресенье обстановка в городе была гораздо спокойней: полупустые улицы, пробок не было. Однако некоторые лондонцы, несмотря на запреты правительства, все же решили уехать в другие регионы страны. Многим из них помогла неразбериха."Мои друзья уехали сегодня на остров Уайт (остров Уайт находится на первом, самом низком, уровне ограничений – ред.). При посадке на паром никто ничего не проверял, никто ничего не спрашивал у них. Очень странно", - рассказала РИА Новости жительница Лондона Дженни.
https://radiosputnik.ria.ru/20201220/voz-1590089812.html
https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590133200.html
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, борис джонсон, лондон, италия, париж, в мире

Лондон оказался в транспортном вакууме

21:44 20.12.2020 (обновлено: 02:04 21.12.2020)
 
© REUTERS / Peter NichollsПассажир в аэропорту Гатвик, Лондон
Пассажир в аэропорту Гатвик, Лондон - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© REUTERS / Peter Nicholls
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ЛОНДОН, 20 дек – РИА Новости, Мария Табак. Лондон перед праздниками оказался почти в полном вакууме: последняя надежда тех, кто планировал провести Рождество в Европе, рухнула после объявления Францией о том, что она на 48 часов закрывает границу с Британией.
В субботу вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что Лондон и юго-восток страны переходит, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. В ответ на это Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия, Германия и ряд других стран объявили о закрытии границ с Великобританией.
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Все билеты на поезда "Евростар" в Париж раскуплены до 25 декабря включительно: эта ситуация повторяется из года в год, однако в этом году спрос подогрел как введенный в Лондоне карантин, так и введение одной страной за другой запрета на транспортное сообщение с Великобританией. После отмены всех поездов между Лондоном, Брюсселем и Амстердамом на воскресенье и понедельник "последней надеждой" жителей Лондона остается Париж: поезда отбывают заполненные битком.
На авиарейсы желающим нарушить правительственный запрет и все же уехать из Лондона на праздники рассчитывать трудно: за день в лондонских аэропортах были отменены сотни рейсов.
Только что стало известно, что и Франция с полуночи также приостанавливает авиасообщение с Великобританией.
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Накануне, после объявления Джонсоном о фактическом введении локдауна в Лондоне с полуночи воскресенья, тысячи жителей столицы устремились на вокзалы в попытке покинуть город до того, как запрет на въезд и выезд вступит в силу. На дорогах накануне вечером также образовались многокилометровые пробки. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал такое поведение лондонцев "совершенно безответственным".
В воскресенье обстановка в городе была гораздо спокойней: полупустые улицы, пробок не было. Однако некоторые лондонцы, несмотря на запреты правительства, все же решили уехать в другие регионы страны. Многим из них помогла неразбериха.
"Мои друзья уехали сегодня на остров Уайт (остров Уайт находится на первом, самом низком, уровне ограничений – ред.). При посадке на паром никто ничего не проверял, никто ничего не спрашивал у них. Очень странно", - рассказала РИА Новости жительница Лондона Дженни.
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