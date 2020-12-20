https://ria.ru/20201220/london-1590141007.html

Лондон оказался в транспортном вакууме

Лондон оказался в транспортном вакууме

Лондон перед праздниками оказался почти в полном вакууме: последняя надежда тех, кто планировал провести Рождество в Европе, рухнула после объявления Францией о РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-20T21:44

2020-12-20T21:44

2020-12-21T02:04

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

борис джонсон

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италия

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ЛОНДОН, 20 дек – РИА Новости, Мария Табак. Лондон перед праздниками оказался почти в полном вакууме: последняя надежда тех, кто планировал провести Рождество в Европе, рухнула после объявления Францией о том, что она на 48 часов закрывает границу с Британией.В субботу вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что Лондон и юго-восток страны переходит, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. В ответ на это Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия, Германия и ряд других стран объявили о закрытии границ с Великобританией.Все билеты на поезда "Евростар" в Париж раскуплены до 25 декабря включительно: эта ситуация повторяется из года в год, однако в этом году спрос подогрел как введенный в Лондоне карантин, так и введение одной страной за другой запрета на транспортное сообщение с Великобританией. После отмены всех поездов между Лондоном, Брюсселем и Амстердамом на воскресенье и понедельник "последней надеждой" жителей Лондона остается Париж: поезда отбывают заполненные битком.На авиарейсы желающим нарушить правительственный запрет и все же уехать из Лондона на праздники рассчитывать трудно: за день в лондонских аэропортах были отменены сотни рейсов.Только что стало известно, что и Франция с полуночи также приостанавливает авиасообщение с Великобританией.Накануне, после объявления Джонсоном о фактическом введении локдауна в Лондоне с полуночи воскресенья, тысячи жителей столицы устремились на вокзалы в попытке покинуть город до того, как запрет на въезд и выезд вступит в силу. На дорогах накануне вечером также образовались многокилометровые пробки. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал такое поведение лондонцев "совершенно безответственным".В воскресенье обстановка в городе была гораздо спокойней: полупустые улицы, пробок не было. Однако некоторые лондонцы, несмотря на запреты правительства, все же решили уехать в другие регионы страны. Многим из них помогла неразбериха."Мои друзья уехали сегодня на остров Уайт (остров Уайт находится на первом, самом низком, уровне ограничений – ред.). При посадке на паром никто ничего не проверял, никто ничего не спрашивал у них. Очень странно", - рассказала РИА Новости жительница Лондона Дженни.

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/voz-1590089812.html

https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590133200.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/ssha-1590098142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, борис джонсон, лондон, италия, париж, в мире