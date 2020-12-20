https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590125386.html

ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса в Дании, Австралии и Нидерландах

ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса в Дании, Австралии и Нидерландах

В Нидерландах, Дании и Австралии обнаружили новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, передает Би-би-си со ссылкой на Всемирную организацию... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-20T18:01

2020-12-20T18:01

2020-12-21T02:05

новый штамм коронавируса в британии

би-би-си

борис джонсон

воз

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лондон

австралия

нидерланды

в мире

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Новый штамм коронавируса обнаружили еще в трех странах

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Нидерландах, Дании и Австралии обнаружили новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, передает Би-би-си со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).Минздрав Италии также сообщил, что в стране зафиксировали мутировавший вариант SARS-CoV-2. Зараженный прибыл из Великобритании в Рим, сейчас он вместе с партнером находится на изоляции.О новом варианте коронавируса 14 декабря сообщил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок. По его словам, этот штамм распространяется быстрее, чем другие варианты коронавируса. Как отмечали главный врач Великобритании Крис Уитти и старший советник правительства по медицинским вопросам Патрик Вэлланс, по предварительным оценкам, новый тип коронавируса может быть на 70% заразнее обычного. При этом пока нет оснований считать, что этот вариант SARS-CoV-2 более опасен с точки зрения смертности или госпитализации, а также что он иначе реагирует на вакцины.Как отмечается в материале Би-би-си, тесты, проведенные в Нидерландах в начале этого месяца, выявили у жителей новую мутацию вируса. После этого правительство ввело запрет на пассажирские рейсы из Великобритании до 1 января. На этот шаг также пошли Бельгия, Италия и ФРГ, которая закрывает авиасообщение до 6 января. Австрия уже анонсировала приостановку сообщения, сейчас решение прорабатывается властями, Франция и Швеция могут последовать их примеру.В кабмине Нидерландов заявили, что будут работать с другими странами — членами Европейского союза для "изучения возможности дальнейшего снижения риска завоза нового штамма вируса из Великобритании".Эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что специалисты "отслеживали мутации по всему миру с начала пандемии".Из-за стремительного роста заражений новым вариантом коронавируса в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели самый высокий уровень ограничений. Там вновь закроют непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Жителям рекомендовано по максимуму проводить время дома. В других районах Англии, где уровень распространения коронавируса ниже, отмечать Рождество можно будет в составе двух семей.Общее количество инфицированных коронавирусом в Британии превысило два миллиона, а число жертв составило почти 68 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/posledstviya-1590117941.html

https://ria.ru/20201220/maski-1590113410.html

дания

лондон

австралия

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, би-би-си, борис джонсон, воз, дания, лондон, австралия, нидерланды, в мире