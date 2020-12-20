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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ямало-Ненецкий АО, Магаданской области, Тыве, ХМАО, Марий Эл, Кемеровской области — 0,6%, сообщили... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T11:16
2020-12-20T11:16
2020-12-20T11:16
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
республика марий эл
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
магаданская область
кемеровская область
республика тыва
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ямало-Ненецкий АО, Магаданской области, Тыве, ХМАО, Марий Эл, Кемеровской области — 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Кемеровская область - 0,6%. 2. Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Новосибирская область, Республика Дагестан, Краснодарский край - 0,7%", - говорится в сообщении.Темп прироста 0,8% отмечен в Калмыкии, Якутии, Ингушетии, Еврейской автономной области, Томской области, Нижегородской области, Пензенской области, Ненецком автономном округе, Северной Осетии, Красноярском крае, Рязанской области, Тюменской области, Саратовской области, Волгоградской области, Чувашии, Ростовской области, Татарстане.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, республика марий эл, ямало-ненецкий автономный округ (янао), магаданская область, кемеровская область, республика тыва
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ямало-Ненецкий АО
, Магаданской области
, Тыве
, ХМАО
, Марий Эл
, Кемеровской области
— 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Кемеровская область - 0,6%. 2. Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Новосибирская область, Республика Дагестан, Краснодарский край - 0,7%", - говорится в сообщении.
Темп прироста 0,8% отмечен в Калмыкии, Якутии, Ингушетии, Еврейской автономной области, Томской области, Нижегородской области, Пензенской области, Ненецком автономном округе, Северной Осетии, Красноярском крае, Рязанской области, Тюменской области, Саратовской области, Волгоградской области, Чувашии, Ростовской области, Татарстане.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.