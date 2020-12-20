https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590094643.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ямало-Ненецкий АО, Магаданской области, Тыве, ХМАО, Марий Эл, Кемеровской области — 0,6%, сообщили... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T11:16

2020-12-20T11:16

2020-12-20T11:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

республика марий эл

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

магаданская область

кемеровская область

республика тыва

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ямало-Ненецкий АО, Магаданской области, Тыве, ХМАО, Марий Эл, Кемеровской области — 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Кемеровская область - 0,6%. 2. Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Новосибирская область, Республика Дагестан, Краснодарский край - 0,7%", - говорится в сообщении.Темп прироста 0,8% отмечен в Калмыкии, Якутии, Ингушетии, Еврейской автономной области, Томской области, Нижегородской области, Пензенской области, Ненецком автономном округе, Северной Осетии, Красноярском крае, Рязанской области, Тюменской области, Саратовской области, Волгоградской области, Чувашии, Ростовской области, Татарстане.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ханты-мансийский автономный округ

магаданская область

кемеровская область

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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