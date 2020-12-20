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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590094106.html
В России за сутки выявили 28 948 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 28 948 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 85 регионах зарегистрировали 28 948 новых случаев COVID-19, у 18,4 процента инфицированных нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T11:12
2020-12-20T14:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. За сутки в 85 регионах зарегистрировали 28 948 новых случаев COVID-19, у 18,4 процента инфицированных нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста сохраняется на уровне процента. От осложнений инфекции умерли 511 человек (585 накануне), из больниц выписали более 20 тысяч пациентов. В частности, в Москве выписали 4790 человек, в Санкт-Петербурге — 2326, в Подмосковье — 1098.На первом месте по числу заразившихся — Москва (7263, днем ранее — 6459). За ней идут Санкт-Петербург (3759), Подмосковье (1539), Нижегородская (499), Свердловская (403), Архангельская (397) области. Минимальный прирост зафиксировали в Еврейской автономии (29), Ненецком автономном округе (шесть заболевших) и на Чукотке (пять).Вчера оперштаб сообщал о 28 209 зарегистрированных случаях. Таким образом, с весны в России зафиксировали 2 848 377 заразившихся коронавирусом, из них свыше 50,9 тысячи скончались, 2,28 миллиона вылечились.По статистике ВОЗ, с начала пандемии в мире коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 74,3 миллиона, свыше 1,67 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 США (более 17,6 миллиона заболевших), Индия (свыше десяти миллионов) и Бразилия (7,2 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В России за сутки выявили 28 948 случаев заражения коронавирусом

11:12 20.12.2020 (обновлено: 14:21 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Госпиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. За сутки в 85 регионах зарегистрировали 28 948 новых случаев COVID-19, у 18,4 процента инфицированных нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Темп прироста сохраняется на уровне процента. От осложнений инфекции умерли 511 человек (585 накануне), из больниц выписали более 20 тысяч пациентов. В частности, в Москве выписали 4790 человек, в Санкт-Петербурге — 2326, в Подмосковье — 1098.
Прохожий на Лондонском мосту во время карантина - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
01:49Распространение нового коронавируса
Ученые подтвердили высокие темпы распространения мутации коронавируса
На первом месте по числу заразившихся — Москва (7263, днем ранее — 6459). За ней идут Санкт-Петербург (3759), Подмосковье (1539), Нижегородская (499), Свердловская (403), Архангельская (397) области. Минимальный прирост зафиксировали в Еврейской автономии (29), Ненецком автономном округе (шесть заболевших) и на Чукотке (пять).
Вчера оперштаб сообщал о 28 209 зарегистрированных случаях. Таким образом, с весны в России зафиксировали 2 848 377 заразившихся коронавирусом, из них свыше 50,9 тысячи скончались, 2,28 миллиона вылечились.
По статистике ВОЗ, с начала пандемии в мире коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 74,3 миллиона, свыше 1,67 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 США (более 17,6 миллиона заболевших), Индия (свыше десяти миллионов) и Бразилия (7,2 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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