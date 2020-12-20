https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590094106.html

В России за сутки выявили 28 948 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 28 948 случаев заражения коронавирусом

За сутки в 85 регионах зарегистрировали 28 948 новых случаев COVID-19, у 18,4 процента инфицированных нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T11:12

2020-12-20T11:12

2020-12-20T14:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. За сутки в 85 регионах зарегистрировали 28 948 новых случаев COVID-19, у 18,4 процента инфицированных нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста сохраняется на уровне процента. От осложнений инфекции умерли 511 человек (585 накануне), из больниц выписали более 20 тысяч пациентов. В частности, в Москве выписали 4790 человек, в Санкт-Петербурге — 2326, в Подмосковье — 1098.На первом месте по числу заразившихся — Москва (7263, днем ранее — 6459). За ней идут Санкт-Петербург (3759), Подмосковье (1539), Нижегородская (499), Свердловская (403), Архангельская (397) области. Минимальный прирост зафиксировали в Еврейской автономии (29), Ненецком автономном округе (шесть заболевших) и на Чукотке (пять).Вчера оперштаб сообщал о 28 209 зарегистрированных случаях. Таким образом, с весны в России зафиксировали 2 848 377 заразившихся коронавирусом, из них свыше 50,9 тысячи скончались, 2,28 миллиона вылечились.По статистике ВОЗ, с начала пандемии в мире коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 74,3 миллиона, свыше 1,67 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 США (более 17,6 миллиона заболевших), Индия (свыше десяти миллионов) и Бразилия (7,2 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201220/britaniya-1590079070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество