https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590078012.html

Названо условие повторного заражения коронавирусом

Названо условие повторного заражения коронавирусом

Повторное заражение коронавирусом возможно в случае проблем с иммунитетом, об этом телеканалу "Звезда" рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T01:08

2020-12-20T01:08

2020-12-20T01:08

распространение нового коронавируса

арег тотолян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Повторное заражение коронавирусом возможно в случае проблем с иммунитетом, об этом телеканалу "Звезда" рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.По словам ученого, у него нет убеждения в том, что повторное заражение происходит, однако теоретически оно возможно."Всегда есть определенная категория лиц, у которых иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания или в результате проведенной вакцинации. Это лица, у которых существуют или явные, или скрытые дефекты иммунной системы, так называемое иммунодефицитное состояние", - пояснил он.Тотолян отметил, что тесты могут показывать неправильные результаты, случаются лабораторные ошибки, поэтому необходимо проводить более детальное обследование. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет, регистрируются единичные случаи, каждый случай рассматривается специальной рабочей группой.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201213/koronavirus-1589001463.html

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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество