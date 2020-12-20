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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590078012.html
Названо условие повторного заражения коронавирусом
Названо условие повторного заражения коронавирусом
Повторное заражение коронавирусом возможно в случае проблем с иммунитетом, об этом телеканалу "Звезда" рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T01:08
2020-12-20T01:08
распространение нового коронавируса
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Повторное заражение коронавирусом возможно в случае проблем с иммунитетом, об этом телеканалу "Звезда" рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.По словам ученого, у него нет убеждения в том, что повторное заражение происходит, однако теоретически оно возможно."Всегда есть определенная категория лиц, у которых иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания или в результате проведенной вакцинации. Это лица, у которых существуют или явные, или скрытые дефекты иммунной системы, так называемое иммунодефицитное состояние", - пояснил он.Тотолян отметил, что тесты могут показывать неправильные результаты, случаются лабораторные ошибки, поэтому необходимо проводить более детальное обследование. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет, регистрируются единичные случаи, каждый случай рассматривается специальной рабочей группой.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Названо условие повторного заражения коронавирусом

01:08 20.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время работы в ковидном госпитале в Волгограде
Медицинский работник во время работы в ковидном госпитале в Волгограде - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Повторное заражение коронавирусом возможно в случае проблем с иммунитетом, об этом телеканалу "Звезда" рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.
По словам ученого, у него нет убеждения в том, что повторное заражение происходит, однако теоретически оно возможно.
Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор Ринат Максютов - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 15:19Распространение нового коронавируса
Директор "Вектора" рассказал о возможности повторного заражения COVID-19
"Всегда есть определенная категория лиц, у которых иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания или в результате проведенной вакцинации. Это лица, у которых существуют или явные, или скрытые дефекты иммунной системы, так называемое иммунодефицитное состояние", - пояснил он.
Тотолян отметил, что тесты могут показывать неправильные результаты, случаются лабораторные ошибки, поэтому необходимо проводить более детальное обследование.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет, регистрируются единичные случаи, каждый случай рассматривается специальной рабочей группой.
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