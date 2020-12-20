https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590078012.html
Названо условие повторного заражения коронавирусом
Названо условие повторного заражения коронавирусом
Повторное заражение коронавирусом возможно в случае проблем с иммунитетом, об этом телеканалу "Звезда" рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T01:08
2020-12-20T01:08
2020-12-20T01:08
распространение нового коронавируса
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Повторное заражение коронавирусом возможно в случае проблем с иммунитетом, об этом телеканалу "Звезда" рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.По словам ученого, у него нет убеждения в том, что повторное заражение происходит, однако теоретически оно возможно."Всегда есть определенная категория лиц, у которых иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания или в результате проведенной вакцинации. Это лица, у которых существуют или явные, или скрытые дефекты иммунной системы, так называемое иммунодефицитное состояние", - пояснил он.Тотолян отметил, что тесты могут показывать неправильные результаты, случаются лабораторные ошибки, поэтому необходимо проводить более детальное обследование. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет, регистрируются единичные случаи, каждый случай рассматривается специальной рабочей группой.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201213/koronavirus-1589001463.html
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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество