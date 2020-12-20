Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201220/karta-1589881650.html
Туристические маршруты России соединят на интерактивной карте
Туристические маршруты России соединят на интерактивной карте
Пешие, велосипедные и водные маршруты, места остановок и варианты прохождения экотроп — все это путешественники смогут найти на единой интерактивной карте,... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T08:00
2020-12-20T10:30
хорошие новости
хорошие новости
туризм
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590047153_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fff335bc7db682ab449696a304dd5e1b.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пешие, велосипедные и водные маршруты, места остановок и варианты прохождения экотроп — все это путешественники смогут найти на единой интерактивной карте, разработанной специалистами из Ленинградской области.Проект получил название "Большая туристическая тропа". В дальнейшем к нему подключатся 60 отделений ВООП по всей стране. Помимо этого, планируется провести единую маркировку маршрутов и обустроить новые туристические тропы, основываясь на уже наработанном опыте Ленобласти.На данный момент ВООП ведет переговоры с заповедниками России. В следующем году уже планируется запуск сайта проекта с информацией по всем присоединившимся особоохраняемым природным территориям.Организаторы также планируют подать заявку на включение интерактивной карты в Книгу рекордов Гиннесса как самого большого туристического проекта.
https://ria.ru/20201214/vottovaara-1588762557.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590047153_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_75d9056afbd834bc892e5264b365091b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, туризм, ленинградская область

Туристические маршруты России соединят на интерактивной карте

08:00 20.12.2020 (обновлено: 10:30 20.12.2020)
 
© Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны природы (ВООП)Маркировка маршрутов в заповедниках Ленинградской области
Маркировка маршрутов в заповедниках Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны природы (ВООП)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пешие, велосипедные и водные маршруты, места остановок и варианты прохождения экотроп — все это путешественники смогут найти на единой интерактивной карте, разработанной специалистами из Ленинградской области.

"Маршруты будут проходить не только по ООПТ, но и на территориях вне их. Интерактивная карта позволит собрать информацию в едином месте: как можно добраться на ту или иную тропу в разных регионах, где остановиться, куда дальше пойти, что есть рядом интересного с местом, где я нахожусь, и прочее", — отметила в беседе с корреспондентом РИА Новости зампредседателя ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Наталья Калягина.

Проект получил название "Большая туристическая тропа". В дальнейшем к нему подключатся 60 отделений ВООП по всей стране. Помимо этого, планируется провести единую маркировку маршрутов и обустроить новые туристические тропы, основываясь на уже наработанном опыте Ленобласти.
© Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны природы (ВООП)Маркировка маршрутов в заповедниках Ленинградской области
Маркировка маршрутов в заповедниках Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны природы (ВООП)
Маркировка маршрутов в заповедниках Ленинградской области

"Маркировка уже разработана и утверждена, правда, пока только на территории Ленинградской области. Планируем ее внедрять на территории всей России. Это будут и указатели, и карты-схемы, и информационные щиты, и места для рекреации, и, возможно, другие объекты инфраструктуры, в зависимости от возможностей бюджета в конкретном случае", — добавила Калягина.

На данный момент ВООП ведет переговоры с заповедниками России. В следующем году уже планируется запуск сайта проекта с информацией по всем присоединившимся особоохраняемым природным территориям.
Ландшафт на горе Воттоваара в Карелии - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 08:00Хорошие новости
Карельский Стоунхендж защитят от наплыва любителей мистики
Организаторы также планируют подать заявку на включение интерактивной карты в Книгу рекордов Гиннесса как самого большого туристического проекта.
 
Хорошие новостиХорошие новостиТуризмЛенинградская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:24Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину
16:15В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
16:04Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году
15:51Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ
15:50В Лондоне в ходе акции "ковид-диссидентов" задержали 29 человек
15:37Правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии
15:37Ученые объяснили, почему маски не останавливают распространение COVID-19
15:13Названы четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием
15:03Путин оценил ситуацию с преступлениями террористической направленности
15:00Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"
14:56Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса
14:55Путин назвал главные задачи спецслужб
14:46Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена
14:45Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
14:43В США за сутки выявили более 196 тысяч заболевших COVID-19
14:43Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
14:42Путин призвал не допускать искажения роли спецслужб в разгроме нацизма
14:41Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов
14:39Зеленский прокомментировал слова Санду об Украине
14:35Путин возложил цветы к монументу сотрудникам внешней разведки
Лента новостейМолния