https://ria.ru/20201220/karta-1589881650.html

Туристические маршруты России соединят на интерактивной карте

Туристические маршруты России соединят на интерактивной карте

Пешие, велосипедные и водные маршруты, места остановок и варианты прохождения экотроп — все это путешественники смогут найти на единой интерактивной карте,... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T08:00

2020-12-20T08:00

2020-12-20T10:30

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пешие, велосипедные и водные маршруты, места остановок и варианты прохождения экотроп — все это путешественники смогут найти на единой интерактивной карте, разработанной специалистами из Ленинградской области.Проект получил название "Большая туристическая тропа". В дальнейшем к нему подключатся 60 отделений ВООП по всей стране. Помимо этого, планируется провести единую маркировку маршрутов и обустроить новые туристические тропы, основываясь на уже наработанном опыте Ленобласти.На данный момент ВООП ведет переговоры с заповедниками России. В следующем году уже планируется запуск сайта проекта с информацией по всем присоединившимся особоохраняемым природным территориям.Организаторы также планируют подать заявку на включение интерактивной карты в Книгу рекордов Гиннесса как самого большого туристического проекта.

https://ria.ru/20201214/vottovaara-1588762557.html

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хорошие новости, туризм, ленинградская область