https://ria.ru/20201220/karta-1589881650.html
Туристические маршруты России соединят на интерактивной карте
Туристические маршруты России соединят на интерактивной карте
Пешие, велосипедные и водные маршруты, места остановок и варианты прохождения экотроп — все это путешественники смогут найти на единой интерактивной карте,... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T08:00
2020-12-20T08:00
2020-12-20T10:30
хорошие новости
хорошие новости
туризм
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590047153_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fff335bc7db682ab449696a304dd5e1b.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пешие, велосипедные и водные маршруты, места остановок и варианты прохождения экотроп — все это путешественники смогут найти на единой интерактивной карте, разработанной специалистами из Ленинградской области.Проект получил название "Большая туристическая тропа". В дальнейшем к нему подключатся 60 отделений ВООП по всей стране. Помимо этого, планируется провести единую маркировку маршрутов и обустроить новые туристические тропы, основываясь на уже наработанном опыте Ленобласти.На данный момент ВООП ведет переговоры с заповедниками России. В следующем году уже планируется запуск сайта проекта с информацией по всем присоединившимся особоохраняемым природным территориям.Организаторы также планируют подать заявку на включение интерактивной карты в Книгу рекордов Гиннесса как самого большого туристического проекта.
https://ria.ru/20201214/vottovaara-1588762557.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590047153_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_75d9056afbd834bc892e5264b365091b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, туризм, ленинградская область
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пешие, велосипедные и водные маршруты, места остановок и варианты прохождения экотроп — все это путешественники смогут найти на единой интерактивной карте, разработанной специалистами из Ленинградской области.
"Маршруты будут проходить не только по ООПТ, но и на территориях вне их. Интерактивная карта позволит собрать информацию в едином месте: как можно добраться на ту или иную тропу в разных регионах, где остановиться, куда дальше пойти, что есть рядом интересного с местом, где я нахожусь, и прочее", — отметила в беседе с корреспондентом РИА Новости зампредседателя ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Наталья Калягина.
Проект получил название "Большая туристическая тропа". В дальнейшем к нему подключатся 60 отделений ВООП по всей стране. Помимо этого, планируется провести единую маркировку маршрутов и обустроить новые туристические тропы, основываясь на уже наработанном опыте Ленобласти.
"Маркировка уже разработана и утверждена, правда, пока только на территории Ленинградской области. Планируем ее внедрять на территории всей России. Это будут и указатели, и карты-схемы, и информационные щиты, и места для рекреации, и, возможно, другие объекты инфраструктуры, в зависимости от возможностей бюджета в конкретном случае", — добавила Калягина.
На данный момент ВООП ведет переговоры с заповедниками России. В следующем году уже планируется запуск сайта проекта с информацией по всем присоединившимся особоохраняемым природным территориям.
Организаторы также планируют подать заявку на включение интерактивной карты в Книгу рекордов Гиннесса как самого большого туристического проекта.