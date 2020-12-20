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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201220/karabakhe-1590133800.html
В Карабахе нашли пропавших 70 дней назад армянских военных
В Карабахе нашли пропавших 70 дней назад армянских военных
В результате поисковых работ в Нагорном Карабахе обнаружили шестерых армянских военных, которых 70 дней считали пропавшими без вести. Об этом в фейсбуке написал РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-20T19:38
2020-12-21T00:10
ситуация в нагорном карабахе
араик арутюнян
никол пашинян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
москва
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 дек — РИА Новости. В результате поисковых работ в Нагорном Карабахе обнаружили шестерых армянских военных, которых 70 дней считали пропавшими без вести. Об этом в фейсбуке написал президент непризнанной НКР Араик Арутюнян.Поисковую операцию проводили Госслужба по чрезвычайным ситуациям Карабаха, российские миротворцы и Международный комитет Красного Креста. Военнослужащих обнаружили на территориях, перешедших под контроль Азербайджана."На родину вернулись шестеро наших солдат-срочников, в безвестности боровшихся за жизнь свыше 70 дней", — говорится в посте Арутюняна.Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, отметив, что по его прямому распоряжению продолжаются интенсивные работы по поиску без вести пропавших и возвращению тел погибших. Особую признательность Арутюнян выразил командующему российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.Карабахский лидер обнародовал имена найденных военных. Это Арсен Айвазян, Давид Саакян, Николай Степанян, Артур Арутюнян, Арман Армаганян, Руслан Туманян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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араик арутюнян, никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире

В Карабахе нашли пропавших 70 дней назад армянских военных

19:38 20.12.2020 (обновлено: 00:10 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
Российский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 20 дек — РИА Новости. В результате поисковых работ в Нагорном Карабахе обнаружили шестерых армянских военных, которых 70 дней считали пропавшими без вести. Об этом в фейсбуке написал президент непризнанной НКР Араик Арутюнян.
Поисковую операцию проводили Госслужба по чрезвычайным ситуациям Карабаха, российские миротворцы и Международный комитет Красного Креста. Военнослужащих обнаружили на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.
"На родину вернулись шестеро наших солдат-срочников, в безвестности боровшихся за жизнь свыше 70 дней", — говорится в посте Арутюняна.
Женщины на общенациональной молитве в соборе Святого Григория Просветителя в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
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В Армении прошла панихида по погибшим в Нагорном Карабахе
Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, отметив, что по его прямому распоряжению продолжаются интенсивные работы по поиску без вести пропавших и возвращению тел погибших. Особую признательность Арутюнян выразил командующему российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.
Карабахский лидер обнародовал имена найденных военных. Это Арсен Айвазян, Давид Саакян, Николай Степанян, Артур Арутюнян, Арман Армаганян, Руслан Туманян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАраик АрутюнянНикол ПашинянИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваАрменияВ мире
 
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