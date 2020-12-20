https://ria.ru/20201220/karabakhe-1590133800.html

В Карабахе нашли пропавших 70 дней назад армянских военных

В Карабахе нашли пропавших 70 дней назад армянских военных

В результате поисковых работ в Нагорном Карабахе обнаружили шестерых армянских военных, которых 70 дней считали пропавшими без вести. Об этом в фейсбуке написал РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-20T19:38

2020-12-20T19:38

2020-12-21T00:10

ситуация в нагорном карабахе

араик арутюнян

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

москва

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 20 дек — РИА Новости. В результате поисковых работ в Нагорном Карабахе обнаружили шестерых армянских военных, которых 70 дней считали пропавшими без вести. Об этом в фейсбуке написал президент непризнанной НКР Араик Арутюнян.Поисковую операцию проводили Госслужба по чрезвычайным ситуациям Карабаха, российские миротворцы и Международный комитет Красного Креста. Военнослужащих обнаружили на территориях, перешедших под контроль Азербайджана."На родину вернулись шестеро наших солдат-срочников, в безвестности боровшихся за жизнь свыше 70 дней", — говорится в посте Арутюняна.Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, отметив, что по его прямому распоряжению продолжаются интенсивные работы по поиску без вести пропавших и возвращению тел погибших. Особую признательность Арутюнян выразил командующему российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.Карабахский лидер обнародовал имена найденных военных. Это Арсен Айвазян, Давид Саакян, Николай Степанян, Артур Арутюнян, Арман Армаганян, Руслан Туманян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/panikhida-1590061636.html

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араик арутюнян, никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире