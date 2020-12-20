ВМС США приказали более агрессивно действовать против России
17:17 20.12.2020 (обновлено: 19:40 20.12.2020)
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море.
В докладе говорится, что Москва и Пекин стали "решительными соперниками" Вашингтона, а КНР представляет "самую серьезную долгосрочную стратегическую угрозу".
"Наши Военно-морские силы, развернутые по всему миру, ежедневно взаимодействуют с китайскими и российскими военными кораблями и самолетами", — отмечается в отчете.
В докладе Пентагона указано, что в случае войны и Китай, и Россия, вероятно, попытаются первыми захватить территорию предполагаемого конфликта — прежде чем США и их союзники смогут эффективно отреагировать.
Чтобы сохранить стратегическое преимущество, Вашингтон планирует модернизировать свои Военно-морские силы за счет меньших, более маневренных и даже дистанционно управляемых кораблей.
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В России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных планов в отношении США и других западных стран. При этом российское руководство отмечает растущую военную активность Вашингтона и блока НАТО у западных рубежей страны. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что действия Североатлантического альянса зачастую носят "открытый антироссийский характер". По его словам, ведомство предпринимает все необходимые меры по нейтрализации угроз, исходящих от НАТО.