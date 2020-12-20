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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/europe-1590121000.html
Несколько стран Европы решили закрыть транспортное сообщение с Британией
Несколько стран Европы решили закрыть транспортное сообщение с Британией
Несколько европейских стран решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией после того, как там обнаружили новую мутацию коронавируса. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-20T17:10
2020-12-21T02:05
новый штамм коронавируса в британии
швеция
распространение нового коронавируса
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германия
бельгия
австрия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Несколько европейских стран решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией после того, как там обнаружили новую мутацию коронавируса. Власти Нидерландов прекращают принимать авиарейсы из Соединенного Королевства до 1 января. Запрет вступил в силу сегодня утром. В голландском правительстве назвали это временной мерой — пока не изучат новый тип вируса. Бельгия также закрыла границу с Британией, ограничение вводится минимум на сутки, сообщает местный телеканал RTBF. Примеру стран Бенилюкса последовала и Италия. Об этом решении рассказал глава МИД страны Луиджи Ди Майо. Австрийское издание Österreich, ссылаясь на источник в Минздраве страны, сообщило о планах ввести запрет на посадку рейсов из Британии. Аналогичная мера может коснуться и ЮАР, где на днях также обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2. Примеру Вены хочет последовать и Германия, пишет Bild со ссылкой на источники в Минздраве республики.Франция также рассматривает возможность прервать авиа- и железнодорожное сообщение с королевством. Окончательное решение примут до конца дня, сообщил телеканал BFMTV. Похожие меры обдумывает и правительство Швеции, сообщает SVT. Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и на юго-востоке Англии четвертого уровня ограничений, которые должны предотвратить распространение нового типа коронавируса. Об ужесточении мер также сообщили Шотландия и Уэльс. Новый штамм может быть на 70% заразнее обычного и, по утверждению британского Минздрава, распространяется намного быстрее. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности или госпитализации.Общее количество инфицированных коронавирусом в Британии превысило два миллиона, а число жертв составило около 68 тысяч. В мире в общей сложности вирусом заражено более 75 миллионов человек, из которых около 1,7 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, швеция, великобритания, франция, германия, бельгия, австрия, нидерланды, италия, в мире

Несколько стран Европы решили закрыть транспортное сообщение с Британией

17:10 20.12.2020 (обновлено: 02:05 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевСамолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта "Хитроу" в Лондоне
Самолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Несколько европейских стран решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией после того, как там обнаружили новую мутацию коронавируса.
Власти Нидерландов прекращают принимать авиарейсы из Соединенного Королевства до 1 января. Запрет вступил в силу сегодня утром. В голландском правительстве назвали это временной мерой — пока не изучат новый тип вируса.
Бельгия также закрыла границу с Британией, ограничение вводится минимум на сутки, сообщает местный телеканал RTBF.
Примеру стран Бенилюкса последовала и Италия. Об этом решении рассказал глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
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Австрийское издание Österreich, ссылаясь на источник в Минздраве страны, сообщило о планах ввести запрет на посадку рейсов из Британии.
Аналогичная мера может коснуться и ЮАР, где на днях также обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2. Примеру Вены хочет последовать и Германия, пишет Bild со ссылкой на источники в Минздраве республики.
Франция также рассматривает возможность прервать авиа- и железнодорожное сообщение с королевством. Окончательное решение примут до конца дня, сообщил телеканал BFMTV.
Похожие меры обдумывает и правительство Швеции, сообщает SVT.
Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и на юго-востоке Англии четвертого уровня ограничений, которые должны предотвратить распространение нового типа коронавируса. Об ужесточении мер также сообщили Шотландия и Уэльс.
Новый штамм может быть на 70% заразнее обычного и, по утверждению британского Минздрава, распространяется намного быстрее. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности или госпитализации.
Общее количество инфицированных коронавирусом в Британии превысило два миллиона, а число жертв составило около 68 тысяч.
В мире в общей сложности вирусом заражено более 75 миллионов человек, из которых около 1,7 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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