https://ria.ru/20201220/europe-1590121000.html

Несколько стран Европы решили закрыть транспортное сообщение с Британией

Несколько стран Европы решили закрыть транспортное сообщение с Британией

Несколько европейских стран решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией после того, как там обнаружили новую мутацию коронавируса. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-20T17:10

2020-12-20T17:10

2020-12-21T02:05

новый штамм коронавируса в британии

швеция

распространение нового коронавируса

великобритания

франция

германия

бельгия

австрия

нидерланды

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Несколько европейских стран решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией после того, как там обнаружили новую мутацию коронавируса. Власти Нидерландов прекращают принимать авиарейсы из Соединенного Королевства до 1 января. Запрет вступил в силу сегодня утром. В голландском правительстве назвали это временной мерой — пока не изучат новый тип вируса. Бельгия также закрыла границу с Британией, ограничение вводится минимум на сутки, сообщает местный телеканал RTBF. Примеру стран Бенилюкса последовала и Италия. Об этом решении рассказал глава МИД страны Луиджи Ди Майо. Австрийское издание Österreich, ссылаясь на источник в Минздраве страны, сообщило о планах ввести запрет на посадку рейсов из Британии. Аналогичная мера может коснуться и ЮАР, где на днях также обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2. Примеру Вены хочет последовать и Германия, пишет Bild со ссылкой на источники в Минздраве республики.Франция также рассматривает возможность прервать авиа- и железнодорожное сообщение с королевством. Окончательное решение примут до конца дня, сообщил телеканал BFMTV. Похожие меры обдумывает и правительство Швеции, сообщает SVT. Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и на юго-востоке Англии четвертого уровня ограничений, которые должны предотвратить распространение нового типа коронавируса. Об ужесточении мер также сообщили Шотландия и Уэльс. Новый штамм может быть на 70% заразнее обычного и, по утверждению британского Минздрава, распространяется намного быстрее. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности или госпитализации.Общее количество инфицированных коронавирусом в Британии превысило два миллиона, а число жертв составило около 68 тысяч. В мире в общей сложности вирусом заражено более 75 миллионов человек, из которых около 1,7 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/posledstviya-1590117941.html

швеция

великобритания

франция

германия

бельгия

австрия

нидерланды

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, швеция, великобритания, франция, германия, бельгия, австрия, нидерланды, италия, в мире