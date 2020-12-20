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Зеленский надеется на помощь Байдена в "освобождении" Донбасса
Зеленский надеется на помощь Байдена в "освобождении" Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский поделился ожиданиями от президентства Джо Байдена. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T02:26
2020-12-20T09:36
ситуация на украине
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский поделился ожиданиями от президентства Джо Байдена.В интервью изданию The New York Times Зеленский отметил "близкие связи" избранного президента США с Киевом и его понимание особенностей украинского менталитета.Зеленский отметил, что благодарен администрации президента Дональда Трампа за поддержку, в том числе за ужесточение антироссийских санкций. При этом он допустил, что американские власти могли бы сделать больше. Например, активнее поощрять инвестиции в "контролируемые правительством районы вблизи конфликта" в Донбассе.Украинский президент также призвал США помочь в вопросе "возвращения" Крыма. "Сейчас мы создаем "Крымскую платформу" и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыма. &lt;...&gt; И США могли бы быть лидером в этом направлении", — добавил Зеленский.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Украинские власти также считают Крым, в 2014-м вошедший в состав России, своей, но временно оккупированной территорией. На референдуме 96,77 процента избирателей на полуострове и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Москва не раз заявляла, что крымчане сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590080224.html
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ситуация на украине, донбасс, сша, украина, в мире

Зеленский надеется на помощь Байдена в "освобождении" Донбасса

02:26 20.12.2020 (обновлено: 09:36 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖительница поселка Октябрьский в Донецкой области
Жительница поселка Октябрьский в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский поделился ожиданиями от президентства Джо Байдена.
В интервью изданию The New York Times Зеленский отметил "близкие связи" избранного президента США с Киевом и его понимание особенностей украинского менталитета.

"Это действительно поможет укрепить отношения, поможет урегулировать войну в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории. Соединенные Штаты могут помочь", — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что благодарен администрации президента Дональда Трампа за поддержку, в том числе за ужесточение антироссийских санкций. При этом он допустил, что американские власти могли бы сделать больше. Например, активнее поощрять инвестиции в "контролируемые правительством районы вблизи конфликта" в Донбассе.
Украинский президент также призвал США помочь в вопросе "возвращения" Крыма.
"Сейчас мы создаем "Крымскую платформу" и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыма. <...> И США могли бы быть лидером в этом направлении", — добавил Зеленский.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".
Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Украинские власти также считают Крым, в 2014-м вошедший в состав России, своей, но временно оккупированной территорией. На референдуме 96,77 процента избирателей на полуострове и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Москва не раз заявляла, что крымчане сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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