https://ria.ru/20201220/donbass-1590080485.html

Зеленский надеется на помощь Байдена в "освобождении" Донбасса

Зеленский надеется на помощь Байдена в "освобождении" Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский поделился ожиданиями от президентства Джо Байдена. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T02:26

2020-12-20T02:26

2020-12-20T09:36

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский поделился ожиданиями от президентства Джо Байдена.В интервью изданию The New York Times Зеленский отметил "близкие связи" избранного президента США с Киевом и его понимание особенностей украинского менталитета.Зеленский отметил, что благодарен администрации президента Дональда Трампа за поддержку, в том числе за ужесточение антироссийских санкций. При этом он допустил, что американские власти могли бы сделать больше. Например, активнее поощрять инвестиции в "контролируемые правительством районы вблизи конфликта" в Донбассе.Украинский президент также призвал США помочь в вопросе "возвращения" Крыма. "Сейчас мы создаем "Крымскую платформу" и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыма. <...> И США могли бы быть лидером в этом направлении", — добавил Зеленский.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Украинские власти также считают Крым, в 2014-м вошедший в состав России, своей, но временно оккупированной территорией. На референдуме 96,77 процента избирателей на полуострове и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Москва не раз заявляла, что крымчане сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590080224.html

https://ria.ru/20201220/bayden-1590078545.html

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ситуация на украине, донбасс, сша, украина, в мире