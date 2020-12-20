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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/britaniya-1590137871.html
Минздрав Германии подтвердил отмену рейсов из Британии с полуночи
Минздрав Германии подтвердил отмену рейсов из Британии с полуночи
Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан подтвердил, что Германия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с полуночи, с понедельника вводятся ограничения для ЮАР. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T20:44
2020-12-20T21:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
йенс шпан
здоровье - общество
великобритания
германия
юар
в мире
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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан подтвердил, что Германия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с полуночи, с понедельника вводятся ограничения для ЮАР.По его словам, новая мутация коронавируса, выявленная в Великобритании и ЮАР, является ожидаемым событием для пандемии, но "более быстрое распространение (вируса), что подозревается в отношении этой мутации, многие изменяет". "Поэтому важно прекратить сообщение (Великобритании) с Германией, но также и с континентальной Европой", - заявил Шпан в эфире телеканала ARD.Он пояснил, что информации пока мало и властям необходимо действовать осторожно. "Поэтому в результате кооперации с министерством транспорта все самолеты из Великобритании с полуночи отменяются. Завтра мы опубликуем постановление федерального правительства об ограничении въездов из Великобритании и ЮАР, где есть схожая мутация коронавируса", - заявил Шпан.Министерство транспорта ФРГ обнародовало соответствующее распоряжение. Согласно тексту документа, самолеты из Великобритании прекратят полеты с полуночи 21 декабря, запрет будет действовать до полуночи 1 января. Исключением являются транспортные самолеты, самолеты с медперсоналом, также свободно могут вернуться в ФРГ самолеты, стационированные в ФРГ.Ранее Великобритания ужесточила ограничительные меры по коронавирусу в связи с новым штаммом коронавируса, который, по данным британских властей, может быть на 70% заразнее обычного. При этом нет данных, чтобы новая разновидность вызывала более тяжелое течение болезни.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, йенс шпан, здоровье - общество, великобритания, германия, юар, в мире

Минздрав Германии подтвердил отмену рейсов из Британии с полуночи

20:44 20.12.2020 (обновлено: 21:10 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Артур АлександровГлавный терминал международного аэропорта Тегель в Берлине
Главный терминал международного аэропорта Тегель в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Артур Александров
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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан подтвердил, что Германия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с полуночи, с понедельника вводятся ограничения для ЮАР.
По его словам, новая мутация коронавируса, выявленная в Великобритании и ЮАР, является ожидаемым событием для пандемии, но "более быстрое распространение (вируса), что подозревается в отношении этой мутации, многие изменяет". "Поэтому важно прекратить сообщение (Великобритании) с Германией, но также и с континентальной Европой", - заявил Шпан в эфире телеканала ARD.
Он пояснил, что информации пока мало и властям необходимо действовать осторожно. "Поэтому в результате кооперации с министерством транспорта все самолеты из Великобритании с полуночи отменяются. Завтра мы опубликуем постановление федерального правительства об ограничении въездов из Великобритании и ЮАР, где есть схожая мутация коронавируса", - заявил Шпан.
Министерство транспорта ФРГ обнародовало соответствующее распоряжение. Согласно тексту документа, самолеты из Великобритании прекратят полеты с полуночи 21 декабря, запрет будет действовать до полуночи 1 января. Исключением являются транспортные самолеты, самолеты с медперсоналом, также свободно могут вернуться в ФРГ самолеты, стационированные в ФРГ.
Ранее Великобритания ужесточила ограничительные меры по коронавирусу в связи с новым штаммом коронавируса, который, по данным британских властей, может быть на 70% заразнее обычного. При этом нет данных, чтобы новая разновидность вызывала более тяжелое течение болезни.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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