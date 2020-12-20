https://ria.ru/20201220/britaniya-1590137871.html
Минздрав Германии подтвердил отмену рейсов из Британии с полуночи
Минздрав Германии подтвердил отмену рейсов из Британии с полуночи
Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан подтвердил, что Германия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с полуночи, с понедельника вводятся ограничения для ЮАР. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T20:44
2020-12-20T20:44
2020-12-20T21:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
йенс шпан
здоровье - общество
великобритания
германия
юар
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155697/53/1556975376_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_23f755bd63d554c95cb7573cb9b43fcf.jpg
БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан подтвердил, что Германия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с полуночи, с понедельника вводятся ограничения для ЮАР.По его словам, новая мутация коронавируса, выявленная в Великобритании и ЮАР, является ожидаемым событием для пандемии, но "более быстрое распространение (вируса), что подозревается в отношении этой мутации, многие изменяет". "Поэтому важно прекратить сообщение (Великобритании) с Германией, но также и с континентальной Европой", - заявил Шпан в эфире телеканала ARD.Он пояснил, что информации пока мало и властям необходимо действовать осторожно. "Поэтому в результате кооперации с министерством транспорта все самолеты из Великобритании с полуночи отменяются. Завтра мы опубликуем постановление федерального правительства об ограничении въездов из Великобритании и ЮАР, где есть схожая мутация коронавируса", - заявил Шпан.Министерство транспорта ФРГ обнародовало соответствующее распоряжение. Согласно тексту документа, самолеты из Великобритании прекратят полеты с полуночи 21 декабря, запрет будет действовать до полуночи 1 января. Исключением являются транспортные самолеты, самолеты с медперсоналом, также свободно могут вернуться в ФРГ самолеты, стационированные в ФРГ.Ранее Великобритания ужесточила ограничительные меры по коронавирусу в связи с новым штаммом коронавируса, который, по данным британских властей, может быть на 70% заразнее обычного. При этом нет данных, чтобы новая разновидность вызывала более тяжелое течение болезни.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590133200.html
великобритания
германия
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155697/53/1556975376_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_71e00febd12360f8e9d04c2830097a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, йенс шпан, здоровье - общество, великобритания, германия, юар, в мире
БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости.
Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан
подтвердил, что Германия
приостанавливает авиасообщение с Великобританией
с полуночи, с понедельника вводятся ограничения для ЮАР
.
По его словам, новая мутация коронавируса, выявленная в Великобритании и ЮАР, является ожидаемым событием для пандемии, но "более быстрое распространение (вируса), что подозревается в отношении этой мутации, многие изменяет". "Поэтому важно прекратить сообщение (Великобритании) с Германией, но также и с континентальной Европой", - заявил Шпан в эфире телеканала ARD
.
Он пояснил, что информации пока мало и властям необходимо действовать осторожно. "Поэтому в результате кооперации с министерством транспорта все самолеты из Великобритании с полуночи отменяются. Завтра мы опубликуем постановление федерального правительства об ограничении въездов из Великобритании и ЮАР, где есть схожая мутация коронавируса", - заявил Шпан.
Министерство транспорта ФРГ обнародовало соответствующее распоряжение. Согласно тексту документа, самолеты из Великобритании прекратят полеты с полуночи 21 декабря, запрет будет действовать до полуночи 1 января. Исключением являются транспортные самолеты, самолеты с медперсоналом, также свободно могут вернуться в ФРГ самолеты, стационированные в ФРГ.
Ранее Великобритания ужесточила ограничительные меры по коронавирусу в связи с новым штаммом коронавируса, который, по данным британских властей, может быть на 70% заразнее обычного. При этом нет данных, чтобы новая разновидность вызывала более тяжелое течение болезни.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.