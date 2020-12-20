В Петербурге уточнили информацию о свободных койках для больных COVID-19
19:26 20.12.2020 (обновлено: 19:29 20.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге остаются свободными 3,7 процента коек для пациентов с коронавирусом, уточняет городской комитет по здравоохранению.
Ранее сообщалось, что согласно материалам Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса, в городе остались свободными менее 1 процента коек. Согласно графику, в городе заняты 10 504 койки для пациентов с коронавирусом, остались свободны – 27 коек.
"По данным традиционного мониторинга комитета по здравоохранению, который ведется на 15 часов предыдущего дня и учитывает ситуацию по всем группам больных коронавирусной инфекцией после выписки пациентов, свободными в городе остаются 3,7 процента коек. Распространенная рядом информационных агентств информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.