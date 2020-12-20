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В Петербурге уточнили информацию о свободных койках для больных COVID-19
В Петербурге уточнили информацию о свободных койках для больных COVID-19
В Санкт-Петербурге остаются свободными 3,7 процента коек для пациентов с коронавирусом, уточняет городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T19:26
2020-12-20T19:29
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коронавирусы
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге остаются свободными 3,7 процента коек для пациентов с коронавирусом, уточняет городской комитет по здравоохранению.Ранее сообщалось, что согласно материалам Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса, в городе остались свободными менее 1 процента коек. Согласно графику, в городе заняты 10 504 койки для пациентов с коронавирусом, остались свободны – 27 коек."По данным традиционного мониторинга комитета по здравоохранению, который ведется на 15 часов предыдущего дня и учитывает ситуацию по всем группам больных коронавирусной инфекцией после выписки пациентов, свободными в городе остаются 3,7 процента коек. Распространенная рядом информационных агентств информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, санкт-петербург, общество

В Петербурге уточнили информацию о свободных койках для больных COVID-19

19:26 20.12.2020 (обновлено: 19:29 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге остаются свободными 3,7 процента коек для пациентов с коронавирусом, уточняет городской комитет по здравоохранению.
Ранее сообщалось, что согласно материалам Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса, в городе остались свободными менее 1 процента коек. Согласно графику, в городе заняты 10 504 койки для пациентов с коронавирусом, остались свободны – 27 коек.
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"По данным традиционного мониторинга комитета по здравоохранению, который ведется на 15 часов предыдущего дня и учитывает ситуацию по всем группам больных коронавирусной инфекцией после выписки пациентов, свободными в городе остаются 3,7 процента коек. Распространенная рядом информационных агентств информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСанкт-ПетербургОбщество
 
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