https://ria.ru/20201220/bolnitsy-1590132264.html

В Петербурге уточнили информацию о свободных койках для больных COVID-19

В Петербурге уточнили информацию о свободных койках для больных COVID-19

В Санкт-Петербурге остаются свободными 3,7 процента коек для пациентов с коронавирусом, уточняет городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T19:26

2020-12-20T19:26

2020-12-20T19:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге остаются свободными 3,7 процента коек для пациентов с коронавирусом, уточняет городской комитет по здравоохранению.Ранее сообщалось, что согласно материалам Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса, в городе остались свободными менее 1 процента коек. Согласно графику, в городе заняты 10 504 койки для пациентов с коронавирусом, остались свободны – 27 коек."По данным традиционного мониторинга комитета по здравоохранению, который ведется на 15 часов предыдущего дня и учитывает ситуацию по всем группам больных коронавирусной инфекцией после выписки пациентов, свободными в городе остаются 3,7 процента коек. Распространенная рядом информационных агентств информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590094227.html

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