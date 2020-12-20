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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/bolnitsy-1590124066.html
В Петербурге осталось меньше процента свободных коек для больных COVID-19
В Петербурге осталось меньше процента свободных коек для больных COVID-19
Менее одного процента коек для пациентов с коронавирусом свободны в Санкт-Петербурге, следует из материалов Межведомственного городского координационного совета РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T17:48
2020-12-20T18:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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россия
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санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Менее одного процента коек для пациентов с коронавирусом свободны в Санкт-Петербурге, следует из материалов Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.В Петербурге заняты 10 504 койки для пациентов с коронавирусом, свободны — 27.Отмечается, что количество госпитализаций на уходящей неделе достигло исторического максимума — 6139. За неделю показатель вырос на 6,6 процента.При этом количество подтвержденных случаев COVID-19 за неделю снизилось на четыре процента.В материалах совета также содержится прогноз, по которому на последней неделе года эпидемиологическая ситуация может стабилизироваться, если жители будут строго соблюдать санитарные рекомендации.Число зараженных новых коронавирусом в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 200 тысячи, при этом выздоровели более 117 тысяч пациентов, умерли 6840.За сутки в городе обследовали на коронавирус 39 838 человек. Под медицинским наблюдением находится 1699 жителей, из них 9 — в обсерваторе, 1272 — контактные, 418 — на самоизоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, санкт-петербург, общество

В Петербурге осталось меньше процента свободных коек для больных COVID-19

17:48 20.12.2020 (обновлено: 18:14 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Менее одного процента коек для пациентов с коронавирусом свободны в Санкт-Петербурге, следует из материалов Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
В Петербурге заняты 10 504 койки для пациентов с коронавирусом, свободны — 27.
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Отмечается, что количество госпитализаций на уходящей неделе достигло исторического максимума — 6139. За неделю показатель вырос на 6,6 процента.
При этом количество подтвержденных случаев COVID-19 за неделю снизилось на четыре процента.
В материалах совета также содержится прогноз, по которому на последней неделе года эпидемиологическая ситуация может стабилизироваться, если жители будут строго соблюдать санитарные рекомендации.
Число зараженных новых коронавирусом в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 200 тысячи, при этом выздоровели более 117 тысяч пациентов, умерли 6840.
За сутки в городе обследовали на коронавирус 39 838 человек. Под медицинским наблюдением находится 1699 жителей, из них 9 — в обсерваторе, 1272 — контактные, 418 — на самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСанкт-ПетербургОбщество
 
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