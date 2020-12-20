https://ria.ru/20201220/bolnitsy-1590124066.html

В Петербурге осталось меньше процента свободных коек для больных COVID-19

В Петербурге осталось меньше процента свободных коек для больных COVID-19

Менее одного процента коек для пациентов с коронавирусом свободны в Санкт-Петербурге, следует из материалов Межведомственного городского координационного совета РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T17:48

2020-12-20T17:48

2020-12-20T18:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Менее одного процента коек для пациентов с коронавирусом свободны в Санкт-Петербурге, следует из материалов Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.В Петербурге заняты 10 504 койки для пациентов с коронавирусом, свободны — 27.Отмечается, что количество госпитализаций на уходящей неделе достигло исторического максимума — 6139. За неделю показатель вырос на 6,6 процента.При этом количество подтвержденных случаев COVID-19 за неделю снизилось на четыре процента.В материалах совета также содержится прогноз, по которому на последней неделе года эпидемиологическая ситуация может стабилизироваться, если жители будут строго соблюдать санитарные рекомендации.Число зараженных новых коронавирусом в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 200 тысячи, при этом выздоровели более 117 тысяч пациентов, умерли 6840.За сутки в городе обследовали на коронавирус 39 838 человек. Под медицинским наблюдением находится 1699 жителей, из них 9 — в обсерваторе, 1272 — контактные, 418 — на самоизоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201219/srok-1590024031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, санкт-петербург, общество