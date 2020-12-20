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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201220/bezukladova-1590134992.html
Беременная журналистка ответила на обвинения во лжи Путину
Беременная журналистка ответила на обвинения во лжи Путину
Рязанская журналистка Александра Безукладова ответила на обвинения во лжи, озвученные замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты Александром Малькевичем. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T20:07
2020-12-20T20:07
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
александр малькевич
владимир путин
рязанская область
общество
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рязанская журналистка Александра Безукладова ответила на обвинения во лжи, озвученные замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты Александром Малькевичем. В беседе с газетой "МК" журналистка выразила недоумение тем, что ее обвинили во лжи насчет беременности. Она подчеркнула, что ждет ребенка, наблюдается у врачей и готова сделать выписку из медкарты, подтверждающую эти сведения. Безукладова объяснила, почему сделала табличку с записью о беременности. По ее словам, эта идея появилась во время обсуждения поездки на пресс-конференцию. "Мы шутили, что в прошлом году на пресс-конференции я была на последних месяцах беременности и это было заметно, а сейчас, когда у меня еще не большой срок, "хоть табличку делай". Вот и решили в самом деле сделать", — рассказала журналистка.Комментируя обвинения в свой адрес о якобы "лживом подвиге" рязанского вице-губернатора Игоря Грекова и обмане о количестве спасенных людей, Безукладова отметила, что для каждого человека понятие геройства разное. "Для меня то обстоятельство, что человек в мирное время, рискуя жизнью, спас семь человек — достойно внимания", — сказала она. Журналистка пояснила, что сведения о семерых спасенных ей представили корреспонденты ее газеты. Кроме того, по ее словам, спустя некоторое время местные жители сообщили в редакцию об инициативе наградить чиновника. Она призналась, что не очень разбирается в званиях, но понимает, что чиновнику не дадут "Героя России". "Но это хотя бы привлечет внимание к его поступку", — пояснила собеседница. Кроме того, она отвергла обвинения во лжи относительно сбора подписей в поддержку Грекова. Журналистка подчеркнула, что у нее в редакции есть копии обращения жителей Рязанской области и подписные листы с контактными данными. "Если бы у меня их не было, я бы не стала рисковать репутацией и делать громкие заявления", — подчеркнула Безукладова. Ранее первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич потребовал наказать рязанскую журналистку Александру Безукладову за вводящую в заблуждение табличку на пресс-конференции Владимира Путина. Он назвал ее поступок недостойным и призвал исключить ее из Союза журналистов России. Безукладова во время мероприятия стояла с плакатом с надписью "Я беременна". Когда ей позволили задать вопрос, она попросила российского лидера присвоить вице-губернатору Рязанской области звание Героя России за спасение семи человек во время пожара. Позже Путин поинтересовался, какое отношение к ее вопросу имеет беременность, на что журналистка ответила, что выбрала табличку, чтобы ее заметили.
https://ria.ru/20201220/shnur-1590122671.html
https://ria.ru/20201220/zhurnalistka-1590102352.html
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россия, александр малькевич, владимир путин, рязанская область, общество

Беременная журналистка ответила на обвинения во лжи Путину

20:07 20.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖурналист сетевого издания "МК в Рязани" Александра Безукладова задает вопрос на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина
Журналист сетевого издания МК в Рязани Александра Безукладова задает вопрос на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рязанская журналистка Александра Безукладова ответила на обвинения во лжи, озвученные замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты Александром Малькевичем.
В беседе с газетой "МК" журналистка выразила недоумение тем, что ее обвинили во лжи насчет беременности.
"Во время пресс-конференции я, возможно, не совсем внятно ответила Владимир Владимировичу о своем действующем статусе в силу волнения. Но во время федерального пресс-подхода я четко обозначила: "Да, я в положении", — сказала Безукладова.
Она подчеркнула, что ждет ребенка, наблюдается у врачей и готова сделать выписку из медкарты, подтверждающую эти сведения.
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров задает вопрос на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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Безукладова объяснила, почему сделала табличку с записью о беременности. По ее словам, эта идея появилась во время обсуждения поездки на пресс-конференцию.
"Мы шутили, что в прошлом году на пресс-конференции я была на последних месяцах беременности и это было заметно, а сейчас, когда у меня еще не большой срок, "хоть табличку делай". Вот и решили в самом деле сделать", — рассказала журналистка.
Комментируя обвинения в свой адрес о якобы "лживом подвиге" рязанского вице-губернатора Игоря Грекова и обмане о количестве спасенных людей, Безукладова отметила, что для каждого человека понятие геройства разное.
"Для меня то обстоятельство, что человек в мирное время, рискуя жизнью, спас семь человек — достойно внимания", — сказала она.
Журналистка пояснила, что сведения о семерых спасенных ей представили корреспонденты ее газеты. Кроме того, по ее словам, спустя некоторое время местные жители сообщили в редакцию об инициативе наградить чиновника.
"Для меня, чиновник, который не сидит в кабинете в костюме и шелковом галстуке, а идет "в поле" и делает что-то, рискуя собой — он, кстати, получил травму во время этих событий — достоин уважения", — объяснила Безукладова.
Она призналась, что не очень разбирается в званиях, но понимает, что чиновнику не дадут "Героя России".
"Но это хотя бы привлечет внимание к его поступку", — пояснила собеседница.
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Кроме того, она отвергла обвинения во лжи относительно сбора подписей в поддержку Грекова. Журналистка подчеркнула, что у нее в редакции есть копии обращения жителей Рязанской области и подписные листы с контактными данными.
"Если бы у меня их не было, я бы не стала рисковать репутацией и делать громкие заявления", — подчеркнула Безукладова.
Ранее первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич потребовал наказать рязанскую журналистку Александру Безукладову за вводящую в заблуждение табличку на пресс-конференции Владимира Путина. Он назвал ее поступок недостойным и призвал исключить ее из Союза журналистов России.
Безукладова во время мероприятия стояла с плакатом с надписью "Я беременна". Когда ей позволили задать вопрос, она попросила российского лидера присвоить вице-губернатору Рязанской области звание Героя России за спасение семи человек во время пожара. Позже Путин поинтересовался, какое отношение к ее вопросу имеет беременность, на что журналистка ответила, что выбрала табличку, чтобы ее заметили.
"И вот это меня, честно говоря, задело": большая пресс-конференция Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
1 из 14

Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
2 из 14

Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
3 из 14

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
4 из 14

Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
5 из 14

Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
6 из 14

Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.

Мониторы с изображением участников большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции
7 из 14

В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев

Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
8 из 14

Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
9 из 14

Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
10 из 14

Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.

Пенсионеры пьют чай и смотрят прямую трансляцию ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Казани
11 из 14

По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
12 из 14

Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
13 из 14

Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.

Журналист перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
14 из 14

Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 14

Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 14

Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 14

Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 14

В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 14

Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
9 из 14

Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
11 из 14

По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 14

Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
13 из 14

Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
14 из 14

Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияАлександр МалькевичВладимир ПутинРязанская областьОбщество
 
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