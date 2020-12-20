https://ria.ru/20201220/bezukladova-1590134992.html

Беременная журналистка ответила на обвинения во лжи Путину

Беременная журналистка ответила на обвинения во лжи Путину

Рязанская журналистка Александра Безукладова ответила на обвинения во лжи, озвученные замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты Александром Малькевичем. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T20:07

2020-12-20T20:07

2020-12-20T20:07

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

александр малькевич

владимир путин

рязанская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590099660_0:0:2567:1444_1920x0_80_0_0_4f3a7809f37b41d098ea62da81f1bbdb.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рязанская журналистка Александра Безукладова ответила на обвинения во лжи, озвученные замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты Александром Малькевичем. В беседе с газетой "МК" журналистка выразила недоумение тем, что ее обвинили во лжи насчет беременности. Она подчеркнула, что ждет ребенка, наблюдается у врачей и готова сделать выписку из медкарты, подтверждающую эти сведения. Безукладова объяснила, почему сделала табличку с записью о беременности. По ее словам, эта идея появилась во время обсуждения поездки на пресс-конференцию. "Мы шутили, что в прошлом году на пресс-конференции я была на последних месяцах беременности и это было заметно, а сейчас, когда у меня еще не большой срок, "хоть табличку делай". Вот и решили в самом деле сделать", — рассказала журналистка.Комментируя обвинения в свой адрес о якобы "лживом подвиге" рязанского вице-губернатора Игоря Грекова и обмане о количестве спасенных людей, Безукладова отметила, что для каждого человека понятие геройства разное. "Для меня то обстоятельство, что человек в мирное время, рискуя жизнью, спас семь человек — достойно внимания", — сказала она. Журналистка пояснила, что сведения о семерых спасенных ей представили корреспонденты ее газеты. Кроме того, по ее словам, спустя некоторое время местные жители сообщили в редакцию об инициативе наградить чиновника. Она призналась, что не очень разбирается в званиях, но понимает, что чиновнику не дадут "Героя России". "Но это хотя бы привлечет внимание к его поступку", — пояснила собеседница. Кроме того, она отвергла обвинения во лжи относительно сбора подписей в поддержку Грекова. Журналистка подчеркнула, что у нее в редакции есть копии обращения жителей Рязанской области и подписные листы с контактными данными. "Если бы у меня их не было, я бы не стала рисковать репутацией и делать громкие заявления", — подчеркнула Безукладова. Ранее первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич потребовал наказать рязанскую журналистку Александру Безукладову за вводящую в заблуждение табличку на пресс-конференции Владимира Путина. Он назвал ее поступок недостойным и призвал исключить ее из Союза журналистов России. Безукладова во время мероприятия стояла с плакатом с надписью "Я беременна". Когда ей позволили задать вопрос, она попросила российского лидера присвоить вице-губернатору Рязанской области звание Героя России за спасение семи человек во время пожара. Позже Путин поинтересовался, какое отношение к ее вопросу имеет беременность, на что журналистка ответила, что выбрала табличку, чтобы ее заметили.

https://ria.ru/20201220/shnur-1590122671.html

https://ria.ru/20201220/zhurnalistka-1590102352.html

россия

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр малькевич, владимир путин, рязанская область, общество