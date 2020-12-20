https://ria.ru/20201220/aviabilety-1589897190.html
Названы самые популярные в 2020 году зарубежные авиамаршруты
Названы самые популярные в 2020 году зарубежные авиамаршруты
Определены самые востребованные путешественниками в текущем году зарубежные направления, сообщает Biletix. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T12:59
2020-12-20T12:59
2020-12-20T12:59
нур-султан
турция
екатеринбург
батуми
туризм
туризм
нева (река)
новости - туризм
москва
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные путешественниками в текущем году зарубежные направления, сообщает Biletix.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователями авиабилетов за границу и выяснили, что их доля за год снизилась с 32 до 15 процентов. Сокращение спроса на международные рейсы связано с закрытием границ многих государств из-за пандемии коронавирусной инфекции.Самыми популярными направлениями для заграничных поездок стали Турция, Армения, Молдова, Узбекистан и Киргизия.При этом средний чек на такие путешествия снизился на четверть — с 20,4 до 15,3 тысячи рублей. Больше всего — на 71 процент, с 55 до 16 тысяч рублей — подешевели авиабилеты на рейс Санкт-Петербург — Батуми и обратно. Траты на перелет из Сочи в Ереван снизились на 59 процентов, с 12,3 до 5,3 тысячи рублей. Расходы на дорогу из Москвы в Нур-Султан за год уменьшились на 57 процентов, с 14,3 до 6,1 тысячи рублей. Более, чем вполовину, подешевели билеты из города на Неве в Нячанг и из Уфы в Ереван.Наиболее подорожавшими направлениями стали перелеты в Стамбул и обратно из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Ростова-на-Дону: рост цен — от 30 до 70 процентов. Из Москвы на треть выросла стоимость билетов в Будапешт и обратно — с 19,8 до 26,8 тысячи рублей.
https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html
нур-султан
турция
екатеринбург
батуми
нева (река)
москва
уфа
сочи
ереван
нячанг
стамбул
ростов-на-дону
санкт-петербург
будапешт
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нур-султан, турция, екатеринбург, батуми, туризм, нева (река), новости - туризм, москва, уфа, сочи, ереван, нячанг, стамбул, ростов-на-дону, санкт-петербург, будапешт
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные путешественниками в текущем году зарубежные направления, сообщает Biletix.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователями авиабилетов за границу и выяснили, что их доля за год снизилась с 32 до 15 процентов. Сокращение спроса на международные рейсы связано с закрытием границ многих государств из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Самыми популярными направлениями для заграничных поездок стали Турция, Армения, Молдова, Узбекистан и Киргизия.
При этом средний чек на такие путешествия снизился на четверть — с 20,4 до 15,3 тысячи рублей.
Больше всего — на 71 процент, с 55 до 16 тысяч рублей — подешевели авиабилеты на рейс Санкт-Петербург — Батуми и обратно. Траты на перелет из Сочи в Ереван снизились на 59 процентов, с 12,3 до 5,3 тысячи рублей. Расходы на дорогу из Москвы в Нур-Султан за год уменьшились на 57 процентов, с 14,3 до 6,1 тысячи рублей. Более, чем вполовину, подешевели билеты из города на Неве в Нячанг и из Уфы в Ереван.
Наиболее подорожавшими направлениями стали перелеты в Стамбул и обратно из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Ростова-на-Дону: рост цен — от 30 до 70 процентов. Из Москвы на треть выросла стоимость билетов в Будапешт и обратно — с 19,8 до 26,8 тысячи рублей.