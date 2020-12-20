https://ria.ru/20201220/armeniya-1590077794.html

Российские пограничники обеспечат безопасность дороги на юге Армении

Российские пограничники обеспечат безопасность дороги на юге Армении

Российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении, заявили в... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T01:04

2020-12-20T01:04

2020-12-20T07:30

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 20 дек – РИА Новости. Российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении, заявили в минобороны республики.Ранее в армянском МИД сообщили, что Ереван и Баку согласовали размещение пунктов дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. В ведомстве заявили, что это связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащих с Арменией. Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что новые боевые посты азербайджанской армии угрожают их безопасности.Помимо российских пограничников "по обе стороны линии соприкосновения" будут дислоцированы пограничные войска Армении и Азербайджана.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди военных и мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/pashinyan-1590049975.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/karabakh-1590016730.html

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армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире