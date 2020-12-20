Российские пограничники обеспечат безопасность дороги на юге Армении
01:04 20.12.2020 (обновлено: 07:30 20.12.2020)
ЕРЕВАН, 20 дек – РИА Новости. Российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении, заявили в минобороны республики.
Ранее в армянском МИД сообщили, что Ереван и Баку согласовали размещение пунктов дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. В ведомстве заявили, что это связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащих с Арменией. Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что новые боевые посты азербайджанской армии угрожают их безопасности.
"Согласно достигнутым договоренностям в целях обеспечения бесперебойного движения на участке дороги Горис – Давид Бек размещаются российские пограничные силы. Безопасность участка дороги Горис – Капан протяженностью 21 километр, который проходит через проблематичные территории, будет обеспечена российскими пограничниками", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны Армении.
Помимо российских пограничников "по обе стороны линии соприкосновения" будут дислоцированы пограничные войска Армении и Азербайджана.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди военных и мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.