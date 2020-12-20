https://ria.ru/20201220/70protsentov-1590082722.html

Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70 процентов заразнее

Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70 процентов заразнее

Новая мутация коронавируса, выявленная в Британии, на 70 процентов более заразная, чем первоначальный вариант. Об этом сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T07:02

2020-12-20T07:02

2020-12-20T07:25

распространение нового коронавируса

борис джонсон

шотландия

уэльс

лондон

в мире

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новая мутация коронавируса, выявленная в Британии, на 70 процентов более заразная, чем первоначальный вариант. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Борис Джонсон, трансляция его выступления велась в Twitter.При этом глава британского правительства отметил, что пока нет данных, что новая мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.О том, что британские ученые обнаружили новый вариант коронавируса, он распространяется быстрее, ранее на этой неделе сообщил глава минздрава Соединенного королевства Мэтт Хэнкок.В субботу главный врач Англии профессор Крис Уитти подтвердил, что новая мутация коронавируса распространяется "невероятно быстро" и требует от граждан еще более тщательного соблюдения мер предосторожности.В связи со сложившейся ситуацией Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути, означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также объявили власти Шотландии и Уэльса.Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/osobennost-1590081421.html

шотландия

уэльс

лондон

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борис джонсон, шотландия, уэльс, лондон, в мире